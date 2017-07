Hvor skal vi sove når bobla sprekker?

Overnattingsbransjen i Nordreisa har hatt gode kår de siste årene. Reisafjord Hotell har knapt behøvd å løfte en finger for å fylle halve hotellet med tunnelarbeidere, sågar i to runder. Og nå fylles resten av rommene til Norlandia med linjebyggere fra Italia, Slovenia og andre nasjoner.

Dette gjør at andre utleiere i området har gode kår, med høyt trykk. På Skjervøy er det bussturister og fisketurister som fyller de to overnattingsplassene, hotellet og campingplassen i sesongene. Dermed er det ikke heller ikke der svært mange rom igjen i herbergene.

Forbigående underkapasitet

Samlet sett er det altså, i skrivende stund, underkapasitet. Den er imidlertid stedvis forbigående. Om kort tid er Sørkjosentunnelen klar, og dermed forlater Skanska regionen. Da står halve Sørkjosen Hotell ledig. Tilsvarende skjer når Statnett har fått sin nye kraftlinje.

I verste fall kan altså overnattingsbransjen gå på en stygg smell om kort tid. Veien fra over- til underkapasitet kan være kort. Derfor er det viktig at bransjen nå forbereder seg på en annen tid. Ett er å henvende seg enda bredere og slik nå flere streifere, men vel så viktig er det å stå sammen for å fylle nisjebehov. Nordlys- og midnattsolturisme, fjellvandring og skiturer. Nord-Troms må i enda større grad utnytte våre naturgitte ressurser.

Må ha bredde

Det er viktig at det fortsatt er konkurranse i markedet. Det må være variabler i pris og tilbud, slik at alle typer turister kan finne det de søker, enten de kommer med yacht eller på sykkel. Og gjennom konkurranse om gjestene, holdes markedet i spenning. Nye tilbud utvikles, servicen holdes god og prisene trimmes.

Samtidig må sikre bredde i tilbudet, ha en noenlunde felles infrastruktur, og man må jobbe sammen for å sikre god kunnskap på tvers.

Det er - ironisk nok - lett å sovne når gjestene kommer av seg selv. Og enda lettere når de er arbeidere som kun kommer for å spise og sove. Nå venter en annen tid. La oss håpe vekkerklokka ringte i rett tid.