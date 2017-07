Har navnet noen betydning?

Mange sier at navnet betyr lite – det er innholdet som er avgjørende. Det er nok mye sant i akkurat dét, men i det tilfellet jeg nå skal nevne, kan navnet ha stor betydning. Flertallet på Stortinget har bestemt at Finnmark og Troms skal slås sammen til én ny region, men verken regjeringen eller Stortinget har satt noe navn på den nye regionen. De vil lytte til hva som sies lokalt.

Nordnorsk region

Ikke sammenslåing med Ap?

En spørreundersøkelse i Finnmark konkluderte med at navnet må bli ”Finnmark”, mens det i Troms hersker delte meninger. Jeg tror ikke ”Finnmark” eller ”Troms” vekker den store entusiasmen, hverken innad eller utenfor regionen. ”Nord-Norge” vil derimot vekke oppmerksomhet, både innenlands og utenlands. Navnet vil inneholde ”Norge”- som er kjent og vil være der, uavhengig av hvilket språk det uttales på. Det vil være viktig, ikke minst i markedsføringen av den nye regionen. Nordland fylke vil kanskje mene at navnet ikke er dekkende for hele landsdelen, men da kan de kanskje gjøre noe med det – nemlig si fra at de vil være med i den nye nordnorske region. Da vil Nord – Norge bli den region i landet, og kanskje også utenfor landets grenser med størst muligheter for vekst og utvikling på flere områder. Foreløpig er kanskje det toget gått, men det kommer helt sikkert nye muligheter i fremtiden.

Der er imidlertid ett usikkerhetsmoment med hele regionreformen. Jeg hørte nemlig Helga Pedersen nettopp i et intervju på NRK hvor hun uttalte at sentralstyret i Arbeiderpartiet og ledelsen hadde bestemt at det ikke ble sammenslåing av Troms og Finnmark hvis de kom til makta etter høstens valg. Det er vel heller ikke uventet at Senterpartiet mener det samme. Dette er en reverseringspolitikk som ikke gagner vårt samfunn og demokrati på noen måte, og er også en grunn til at jeg håper det ikke blir regjeringsskifte til høsten. Jeg tror at både Finnmark og Troms vil komme styrket ut ved en sammenslåing, og innbyggerne vil etter hvert oppleve det som positivt. Fremskrittspartiet er klare på at store kommuner kunne overtatt fylkeskommunene sine oppgaver. Dette ville styrket lokaldemokratiet, og gitt flere arbeidsplasser lokalt i distriktene. Dessverre er det foreløpig ikke et politisk flertall for dette, og derfor er det nest beste alternativet at vi får større regioner.

Tilbake til navnet på den nye regionen – det må bli Nord-Norge!