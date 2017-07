Barna må slippe å bade mellom Q-tips og snusposer

■ Utdanning - Den første E-en står for ‘Education’ : Vi må lære at det ikke er greit å kaste Q-tips i do, eller snusposer på bakken. Lærdommen kan vi få gjennom opplysningskampanjer i alle medier. Mest effektivt er det å lære av folk rundt oss. Vær derfor et godt eksempel. Lær deg hvordan og hvorhen du skal kaste søpla di. Er du i tvil, sjekk sortere.no, spør avfallsselskapet eller kommunen.

■ Avfallsbeholdere - Den neste E-en står for ‘Engineering’ – altså at det legges til rette for å kaste Q-tips og snusposer. Og selvfølgelig for alt det andre som havner som søppel på strender, i vannet og langs gater og veier. Vi bor tett, vi lager avfall, vi trenger steder å kaste. Ta med avfallet ditt til en avfallsbeholder. Noen mener det mangler beholdere. Det kan så være, selv om det finnes tusener av beholdere på strender rundt i landet. Løsningen er å be om flere av grunneier eller kommunen, hvis man ikke kan bære med seg. Løsningen er ikke å kaste fra seg i naturen.

■ Lov og rett på stranden - Den siste E-en står for ‘Enforcement’ . Det betyr regler og håndhevelse av dem. Lovverket er tydelig: Det er ikke lov å forsøple. Og det er grunneiers ansvar å rydde om ikke forsøpleren er kjent. Likevel forsøpler vi.

■ Alt på én gang – skal vi slutte å forsøple må disse E-ene trå til sammen: Kunnskap, tilrettelegging og et ris bak speilet. Det er ulikt hva som motiverer folk til å gjøre riktig. KS Bedrift jobber bl.a. for en god finansiering av opprydningen av forsøpling. For det er dyrt å rydde opp. Det billigste er å unngå forsøpling. Tips: Både snusposer og Q-tips skal kastes som restavfall.