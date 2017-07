På tide å lytte, Røe Isaksen!

Håvard Tjoras innlegg “En spyttklyse fra kunnskapsministeren” har skapt stor begeistring. Man skulle dermed tro at Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) endelig tok seg tid til å lytte og forstå kritikken. Det gjør han ikke, og sender isteden nye spyttklyser på oss lærere.

Hele 38 000 lærere som tok utdanning før 1.1.2014 ble regelrett avskiltet over natta da stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP, Venstre og Arbeiderpartiet vedtok at de nye kompetansekravene skulle ha tilbakevirkende kraft. Jeg var heldig, fordi jeg var ferdigutdannet et halvt år etter. Mange av mine kolleger var ikke det, de er nå stemplet som udugelige av Torbjørn Røe Isaksen.

De nye kompetansekravene innebærer at man må ha 60 studiepoeng for å undervise i norsk, matte, engelsk, samisk og norsk tegnspråk i ungdomsskolen, og 30 i disse i fagene i barneskolen. Ingen er uenige i at vi skal sette krav til hva slags kompetanse man har som lærer, verken lærere eller partier på Stortinget. Men, at disse kravene skal ha tilbakevirkende kraft, er mange uenige i. Og det er akkurat denne uenigheten Røe Isaksen ikke tar innover seg eller forstår.

Et pennestrøk

Med et pennestrøk underkjenner man at lærere som har jobbet 5,10, 15, 20, 30 år i skolen ikke er gode nok lenger. Dette er lærere som har utdanning og lang erfaring med å undervise i faget, men som Røe Isaksen ikke mener duger. Ved å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft, gir man blaffen i den realkompetansen man som lærer opparbeider seg ved å arbeide i skolen.

Det hele bygger på et premiss om at lærere som jobber i skolen ikke oppdaterer seg faglig. Det er et premiss som ikke eksisterer og som er direkte kunnskapsløst. Som lærer må man hele tiden oppdatere seg, både faglig og pedagogisk. Det er til og med et krav i vår arbeidstidsavtale. Faglig oppdatering driver dermed vi lærere på med hver dag.

Ingen lærere er imot å videreutdanne seg, men Røe Isaksen må forstå hvilket tramp det er på yrkesstoltheten når han sier at realkompetanse og erfaring ikke betyr noe. På papiret er jeg nå en bedre lærer enn flere av mine kolleger som har jobbet 10, 20, 30 år lenger enn meg i skolen. I realiteten er jeg ikke det. Vi som er nyutdannende, lærer utrolig mye av de som er mer erfarne. Ikke kom her og si at de ikke er gode nok - slik jeg ser det, er de helt uvurderlige.

I debatt etter debatt, svarer ikke Røe Isaksen på kjernen i kritikken, at kompetansekravene er gitt tilbakevirkende kraft. I steden skriver han et innlegg med tittelen “Vi tror på utdanning”. Dette er en ny spyttklyse. Røe Isaksen oppkonstruerer et bilde om at det kun er Høyre som tror på utdanning. Dette er ikke en statsråd verdig. Vi lærere jobber med utdanning hver dag, selvsagt tror vi på utdanning, men vi tror ikke at studiepoeng på papiret er det eneste som er er verdt noe.

Røe Isaksen må nå begynne å lytte til hva lærerne sier, ikke bare gjemme seg bort bak floskler.