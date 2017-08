Skole og valg – noe mangler

meninger

For oss som jobber i og rundt skolen er det i utgangspunktet stas når landets største partier har skole som en av de viktigste sakene i valgkampen. Høyre lanserte sine skolepolitiske ambisjoner i forrige uke, og Arbeiderpartiet lanserte i denne uken sitt skoleløfte. Det er mange gode tiltak som presenteres, men til tross for stor grad av enighet om betydningen av tidlig innsats i skolen, kompetanse i personalet, forskning og skolehelsetjeneste er det noen elementer vi mener partiene i større grad burde ha fokus på.

Flere ufaglærte

Bruken av ufaglærte i undervisningen har økt betraktelig de siste årene. For Troms fylkes del innebærer det at 95405(!) undervisningstimer ble gitt av personer uten lærerutdanning i skoleåret 2016/17. (kilde: GSI-Grunnskolens Informasjonssystem) I Utdanningsforbundet Troms er vi forbauset over den manglende responsen fra politisk hold på dette åpenbare problemet i skolen. Hadde det vært på sykehus eller bilverksteder man hadde manglet kompetente folk til å utføre faglige oppgaver hadde det vært ramaskrik. Ville du satt deg i tannlegestolen uten å være sikker på at personen som skulle reparere tennene dine var utdannet tannlege? Vi kan ikke fri oss fra å undres om det virkelig ikke er noen som har som ambisjon å sikre elevens rett til å få undervisningen gitt av kvalifiserte lærere?

Ikke tydelig nok

Sittende regjering har de siste årene lansert en rekke tiltak som har som hensikt å øke kvaliteten i skolen. Vi kan nevne økte karakterkrav for å komme inn på lærerutdanninga, rekrutteringskampanjer, 5-årig masterutdanning for lærere, og avskilting av erfarne lærere ved å gi kompetansekrav tilbakevirkende kraft. En sak er at flere av disse tiltakene er lite virksomme i seg selv, noe annet er at bruken av personer uten godkjent lærerutdanning i undervisningen opphever alle andre tiltak for å skape en god skole. Begrensning i bruk av ufaglærte i undervisningen burde stå mye høyere på agendaen. Vi kan ikke se at Høyre eller Ap er tydelige på dette.

Et annet sentralt krav nå må være at hver elev blir sett og tatt på alvor av en lærer som har tid til det. Å innføre en sikring av ressurser til hver skole basert på forholdet mellom antall elever og antall lærere er etter vårt syn en god ide. Den lokale friheten til å organisere undervisningen beholdes, samtidig som ressursene sikres. Det vil gjøre læringssituasjonen bedre for elevene, fordi læreren ikke har for mange å følge opp samtidig. Regjeringspartiene stiller seg kritiske til en slik norm, og Ap har på sin side lansert en vag målsetting om ressurssikring for 1.-4. årstrinn. I stedet for å innføre en ressurssikring velger man å overby hverandre i antall milliarder, eller lærerstillinger som det ikke er sikkert at når frem til skolestua. Det er bare èn ting som blir vanskeligere med en minstenorm for lærertetthet, og det er å nedprioritere skolen. Slik det ser ut nå er SV og Krf adskillig mer ambisiøse på dette området.