Hvorfor legge ned sjøheimevernet?

meninger

Heimevernet er en forsvarsgren som fungerer som en hurtigmobiliseringsstyrke, den ble opprettet i 1946, og en av tankene ved styrken var at vi aldri skulle oppleve april 1940 igjen. Etter at langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt med flertall fra AP og regjeringen har det vært mye debatt, og særlig har reduksjonen i HV og spesielt nedleggelsen av Sjøheimevernet vært uforståelig for mange av oss, noe som også KrF har jobbet imot.

SHV koster rundt 82 mill kr i året å drifte, dette er f.eks ca 8 mill mindre en det koster å drifte Forsvarets musikkorps. Den besto av ca 2000 soldater som skulle være med på å forsvare våre langstrakte kystlinjer og hadde 17 områder og fire innsatsstyrker som var klare til å rykke ut på kort varsel.

Hva mister vi så med nedleggelsen?

-Det svekker HV distriktenes evne til å utøve landterritorielt ansvar i kystnære områder, samt objektsikring av installasjoner med sjøfront.

-Vi mister SHV sin evne til å støtte med dykke og eskortekapasitet ved mottak av alliert støtte sjøveien.

-SHV sin mulighet til å understøtte marinen langs hele kysten blir borte. De ville oftest være først på plass, og fått en god situasjonsforståelse.

-Vi mister SHV sitt bidrag ved styrkebeskyttelse av allierte krigsskip i norsk territorialfarvann. En beskyttelse som ble enda mere aktuell etter den rødgrønne regjeringens nedleggelse av Olavsvern i 2009. En base som forøvrig ble solgt for vel 30 millioner, men var bygd opp for flere milliarder kroner.

-SHV sin evne til å støtte det sivile samfunn ved kriser og katastrofer går tapt.

Disse kapasitetene skal være nedlagt og borte innen 2017 er omme. Siden Marinen og Kystvakten ikke har tilstrekkelige ressurser til å dekke hele kysten, vil store deler av Norges lange kystlinje ligge brakk. Nord Norge som har store havressurser rett utenfor stuedøra har mistet sin marinebase og nå nedlegges SHV, jeg mener dette ikke er noen god politikk i den situasjonen vi har i verden i dag.

Det viser seg ofte at det går fort å bygge ned avdelinger og kompetanse som er ervervet over lang tid, men koster mye tid å ressurser å bygge opp igjen.

Så kan man jo undre seg over og spørre om AP, H og FrP har forstått hva de har lagt ned, hvor lite penger som spares og hvor mye kapasitet man taper gjennom sitt vedtak i fjor høst? Og det særlig når de ikke har noe fullgodt alternativ å komme med.

KrF ønsker derimot å jobbe for et sterkt Heimevern i Forsvaret av Norge, det trenger vi.