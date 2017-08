Sametingsskolevalgene er viktige for ungdomspolitiske engasjement

meninger

Tirsdag møtte ungdomskandidatene fra NSR, Ap og H opp for debatt til sametingsskolevalget på Tromsdalen videregående skole. I forkant hadde vi fått flere ulike beskjeder, og noen hadde hørt at debatten muligens var avlyst. Vi møtte opp likevel. Ved skolen møtte vi et tomt auditorium og beskjed om at det kanskje dukket opp noen. Ingen dukket opp.

I nabobygget var stortingsvalgdebatten i full gang, der var det fullt oppmøte fra hele skolen og et heftig opplegg med både valgtorg og debatt. Kontrasten kunne ikke vært større! Det var meningen at blant annet NSR skulle delta på valgtorget, men vi hadde ikke fått beskjed om at denne var samtidig med sametingsvalgdebatten.

Se hvem som vil inn på Sametinget Sametingets valgnemnd har godkjent i alt 62 lister til sametingsvalget. Her finner du alle kandidatene.

Også på mandag støtte vi på problemet, da NSR dro til Breivika vgs for å delta på valgtorg. Der fikk vi beskjed om at NSR ikke fikk delta fordi det var forbeholdt stortingsvalget, og at Breivika vgs skulle sende sine samiskelever til Tromsdalen dagen etter. På Tromsdalen vgs var det som kjent ingen oppmøtte elever, verken fra deres egen skole, eller fra noen andre skoler i byen.

To valg på samme dag, begge nasjonale valg, men helt ulik behandling av disse. NSR mener det er skuffende at Troms fylke og de videregående skolene ikke har lagt større vekt på sametingsskolevalget. Først og fremst er vi bekymret for samiske ungdommers fremtidige valgdeltakelse. Deltakelse i skolevalg er en viktig del av undervisningen om demokrati, og det burde være selvsagt at elevene også lærer om det samiske demokratiet. Vi ser også med bekymring at antall skoler som deltar har gått ned siden forrige valg. I 2013 var 37 skoler i Norge påmeldt sametingsskolevalget, i 2017 er tallet gått ned til 22 deltakende skoler. En slik utvikling er ikke bra hvis målet er at samiske ungdommer skal engasjere seg i politikken.

NSR forventer ikke en stappfull gymsal, men vi mener at samiske ungdommer minimum må kunne forvente en godt planlagt debatt, og at alle samiskelever i fylket får tilbudet om å delta. Nord-Troms vgs gjorde en god jobb da de arrangerte sametingsdebatt denne uka. Der var alle samiskelevene tilstede, debattopplegget var godt forberedt av læreren og vi fikk mulighet til å delta i skolens valgtorg. De andre skolene burde hente inspirasjon fra Nord-Troms vgs! NSR forventer at Troms fylke og skolene tar tak i sametingsskolevalget slik at alle samiskelever i Troms kan delta i 2021! Kjenn deres ansvar og la ikke sametingsvalget bli «det glemte valget»!