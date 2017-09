Vi trenger flere lærere med solid, faglig fordypning

meninger

I dag går altfor mange norske elever ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok. Derfor må vi satse på en skole der elevene lærer mer.

I et innlegg i Framtid i Nord tar fylkesleder i Utdanningsforbundet Troms, Thomas Nordgård, opp utfordringen knyttet til bruken av ufaglærte lærere. Særlig er dette et problem i landets nordligste fylker. Det er en viktig problemstilling som er høyt på agendaen for den sittende regjeringen. Det er bakgrunnen for at regjeringspartiene, sammen med Venstre og KrF, har innført en ettergivelsesordning for nyutdannede lærere. Begynner du på lærerutdanning i høst og tar deg jobb i et av de tre nordligste fylkene etter studiene, kan du få slettet inntil 160 000 kr av studielånet.

Kan ikke løses over natten

Det er også viktig at de som allerede jobber i skolen får mulighet til å kvalifisere seg. Derfor har vi innført et utdanningsstipend for dem som har undervisningstimer, men som ikke har fullført lærerutdanning. Om lag 2000 ansatte i skolen som mangler lærerutdanning har fått tilbud om stipend til å ta formell utdanning. Det er bra.

De siste fremskrivningene fra SSB tilsier at vi i 2030 kommer til å mangle rundt 1 200 grunnskolelærere. Hverken Utdanningsforbundet eller noe politisk parti kan løse dette over natten. Skal vi nå målet om en skole der elevene lærer mer må vi jobbe langsiktig og systematisk – og her er regjeringen godt i gang.