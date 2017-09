Trenger Forsvaret helikopter i nord?

meninger

Når en leser diverse media utgitt i det sentrale østlandsområdet sitter en igjen med det inntrykk at en eventuell terrorhandling kun vil og kan skje i og rundt Oslo. Alle andre steder vil det være fred og fordragelighet.

Av den grunn er det «viktig « at hele 339 skvadronen på Bardufoss med sine 9 Bell 412 blir flyttet til Rygge, på turen sørover skroter en 6 av disse slik at kun 3 kommer frem.

En av hovedgrunnene til flyttingen er at spesialstyrkene som er på Rena trenger den kapasiteten som Bell 412 gir. Dersom en ønsker å å prioritere spesialstyrkene så sterkt mth helikopter kapasitet, hvorfor blir ikke 339 skv avdeling syd flyttet til Rena hvor styrken tross alt er lokalisert i dag.

Det vil igjen gi en mye kortere utrykningstid og også være en stor og reel forbedring av beredskapen. Jeg skulle anta at med en kapasitet med 9 Bell lokalisert på Rena vil være mer enn tilstrekkelig for Spesialstyrkene.

Ikke flytte et eneste helikopter

Det er også meget viktig å ta med at Politiet nå kjøper inn egne helikopter som skal være i beredskap for Politiets spesialstyrker. Når det gjelder Brigade Nord regner jeg det som sikkert at bruk av helikopter må være et viktig og vesentlig bidrag for å kunne gjennomføre realistiske øvelser i Brigadens områder.

Dette er en av mange andre grunner til at en ikke må flytte et eneste Bell 412 fra Bardufoss til Rygge før en har et alternativ hær helikopter på plass. Et eget helikopter som tilfredsstiller de behov en har i dag må en kunne klare å finansier av den økningen som forsvaret kan forvente å få de nærmeste årene. Dersom det ikke er rom for dette i de bevillingene, må en kunne klare å få midler til dette utrolig viktige formålet. Jeg er smertelig klare over at vi ikke snakker om noen få millioner i ekstra bevilling, men i noen få milliarder. Npr en avskriver dette over en del år, blir summen litt annerledes.

Uvurderlig betydning

I denne saken er det viktig å blant annet lytte til hva tidligere hær general Grandhagen sier. Han kjenner alle de behov en moderne hær må ha for å kunne øve nasjonalt og hva den samme hæren trenger i internasjonale operasjoner . Han vil helt sikkert kunne fortelle hvor viktig helikopterstøtte er for en moderne hær.

I den senere tid har hæren avholdt flere uvarslede øvelser hvor avdelinger må rykke nordover umiddelbart . For å kunne gjennomføre dette raskt ble all helikopter kapasitet benyttet, uten Bell helikopter på Bardufoss ville ikke disse øvelsene vært vellykket i det hele tatt. Det samme var tilfelle for HV, de ble innkalt og fløyet direkte til Finnmark av 339 skvadronen

Bell har vært av uvurdelig betydning under større og mindre ulykker som har inntruffet eksempelvis under øvelser.

Opphører som flystasjon

339 skvadronen på Bardufoss har helt siden den ble opprettet i 1964 hatt og fortsatt har stor betydning for det sivile samfunn i store deler av vår landsdel. Både fylkesmannen iTroms og Politimesteren i Troms har gitt meget viktige innspill om viktigheten og den fare de ser ved å miste denne kapasiteten.

Politimesteren i Finnmark uttalte etter letingen på Sørrøya forrige uke at 339 skv og Bell helikoptrene var til uvurdelig hjelp under leteaksjonen der og det var urovekkende at denne kapasiteten var tenkt fjernet helt fra landsdelen.

Jeg leser også at 139 Luftving Bardufoss blir lagt ned , samtidig som nye oppstår,en på Rygge og en på Sola. Driften og vedlikehold av de nye NH 90 på Bardufoss blir organisert i en egen avdeling på Bardufoss, men underlagt Evenes.

Det kan neppe bety noe annet enn at Bardufoss i luftforsvaret opphører som flystasjon en gang i 2018, slik jeg ser det. Dette i og med at hele ledelsen for 339 skv blir flyttet fra Bardufoss til Rygge 1 august 2018.

Fylle opp stillingene

Vår forsvarsminister Ine M Søreide lovte i VG 27 juli at ingen Bell 412 skulle bli flyttet før en hadde en ny kapasitet på plass . Tar det som en helt klar forutsetning at hun da mener nye helikopter som dekker hærens behov.

En oppdeling av Luftving 139 må igjen bety at luftforsvaret vil kreve økte ressurser og det kan uten tvil ikke bety en effektivisering på noen som helst måte. Etter hva jeg skjønner vil det kreve oppretting av en mengde stillinger, og også få store økonomiske følger for Luftforsvaret. Hvordan har de tenkt at de klarer å fylle opp alle de nye stillingene som nødvendigvis må ble en konsekvens av en slik oppdeling?

Det vil i alle fall ikke i det hele tatt bety noen som helst effektivisering av Luftforsvaret, noe jeg trodde skulle være et av hovedmålene med dette.

Er saken kjerne egentlig så enkel som at det samme Luftforsvaret ønsker å opprette avdeling på Rygge slik at de selv slipper å måtte flytte til for eksempel Ørlandet.

Stiller opp for Forsvaret

Eller er det mannskapet (crew) som i dag er på Bardufoss en har mest behov for?

Hvorfor har Luftforsvaret det så utrolig travelt i denne saken, i og med at vår forsvarsminister har lovet at Bell 412 fortsatt skal være på Bardufoss til et alternativ er på plass, noe som kan ta ganske mange år.( NH 90 tok lang tid).

Forsvarsministeren må ta et møte med sjef Luftforsvaret og fortelle dem hva hun har lovet, de må da stille flyttingen mm i bero til alternativ er på plass. I denne saken er det tross alt ministeren som er sjefen.

Siden før andre verdenskrig har Høyre alltid vært Forsvarets parti , vi vil alltid stille opp for forsvaret. Vi ønsker å regjere sammen med parti som har det samme ønske og ikke med parti som har vedtak om å melde Norge ut av Nato.