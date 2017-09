- De små partiene slipper ikke til i valgkampen

meninger

Jeg er mildt sagt skuffet og litt overrasket over hvordan norske medier misbruker den makta de har gjennom sine skriverier og helt legger tilside journalistisk etikk når de sensurerer og unnlater å fortelle sannheten til velgerne. Dagbladet har for eksempel sagt "at de har ikke sjans til å komme inn på stortinget..."

Det er en gjenganger og et overgrep av enkelte journalister på diktaturet når folk gang på gang påvirkes til ikke stemme på de små partiene.Kystpartiet kan ikke akseptere dette da det faktisk er et hån ikke bare mot de velgerne som støtter opp om småpartiene men også mot de velgerne som er uenige med regjeringspartiene og ønsker en endring.

Dagbladet har for eksempel laget en Youtube-video der man kan undre seg over hvordan journalisten innledningsvis kan si at ingen av småpartiene kommer inn på tinget .

Det er det faktisk velgerne som avgjør.

Med mindre journalisten har fått beskjed om resultatet av valget før det faktisk har vært valg.

Det er en gjenganger at man påvirkes til å ikke stemme på småpartiene gjennom propaganda. Noen eksempler:

- Partiet er for lite til å gjøre noe.

- Å stemme småpartier er som å kaste sin stemme i søpla.

- Småpartier kan man se bort fra og har kun en rolle i å ødelegge for regjeringspartier som ligger på vippen.

- Småpartier har bare sånne enkeltmennesker som ønsker å fremheve seg selv.

- Politikken til småpartiene er ikke realiserbar.

Så lenge folk kjøper denne propagandaen som florerer i mediene og blant andre partier, og som folk tror på, vil det aldri bli en endring.

Også i 2013 fikk småpartiene som her, alt for kort tid til presentasjon. Dessuten kan jeg ikke huske at dette kom på TV, men som en video på nett.

Vi ser igjen at de små partiene ikke får skikkelig tilgang i valgkampen 2017.

Dette er faktisk et hån ikke bare mot de velgerne som støtter opp om småpartiene men også mot de som er uenige med regjeringspartiene og ønsker en endring.