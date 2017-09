Giraffhalser og andre uviktigheter

meninger

En kumari er en nepalsk gudinne. Kumarien er en levende gud, og velges ut gjennom omfattende ritualer. Kumarien er symbolet på det perfekte; hun gråter ikke, har en perfekt kropp og et perfekt utseende. For å bli en kumari må hun gjennom eliminerende ritualer og kroppsvisiteringer, med målet om å finne den ene perfekte, den nye kumari, Kumarien flytter inn i et palass, blir sminket og pyntet og lever et liv på utstilling. Hver dag skal kumarien sitte i palasset, i et glassrom, og motta hyllest fra tilreisende nepalere. Kumarien får ikke utdanning og har ikke venner. Hva skal vel en kumari med utdanning, all den tiden jobben hennes er å bli tilbedt for hennes perfekte og rene utseende?

Det du kanskje ikke vet, er at en kumari blir valgt når hun er 4-5 år. Dagens kumari ble valgt når hun var 5 år. Det normale har vært at det utvalgte jentebarnet sitter på utstilling helt til den dagen hun får mensen; da er hun uren, og er ikke lengre Nepals kumari. Dersom kumarien får mensen, blir hun kastet på gata. En kan lure på hva avisene her hjemme hadde skrevet dersom et barn ble kastet på gata fordi hun fikk mensen.

I en bygd i Sør-Burma får jentebarna gullringer rundt halsen fra de er født. Et titalls gullringer dekker halsen fra skulder til kjeve, og ringene sitter på halsen hele jentas liv. Etter hvert som jenta vokser, blir det satt på flere ringer. Jentenes hoder er alltid støttet opp av massive gullringer, noe som naturligvis medfører at jentenes halsmuskler er svært underutviklet. Skulle en jente være utro mot sin mann, eller ønske å skilles, blir ringene klippet av, og halsen knekker som en fyrstikk under vekten av et frittstående hode.

17000 barn under 5 år dør av sult hver eneste dag i Afrika. 17000 barn under 5 år. De underernærte barna er syke i gjennomsnitt 160 dager pr år. Av et barns 1825 levedager, er barnet sykt 800 dager. Er et underernært barn så heldig at det overlever, vil det mest sannsynlig vokse opp med en underutviklet hjerne, noe som aldri kan rettes opp.

I juli i år ble en kvinne i Saudi- Arabia arrestert for å ha gått i miniskjørt på åpen gate.

Her hjemme skriver VG og andre aviser om at Mamma til Michelle har sluttet å blogge, og at den danske fotballspilleren Bendtner er lykkelig i Trondheim. Ja, og ikke glem nyheten om at Norrønas dunjakker havnet nederst i en svensk test.

Say no more.