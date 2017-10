Gi matjorda nasjonalt vern

meninger

I Norge er bare tre prosent av landet dyrka jord, og bare én eneste prosent er egnet til å dyrke matkorn. Derfor burde vi være veldig opptatt av å ta vare på matjorda vi har. Likevel forsvinner tusenvis av dekar hvert år. Hvis utviklingen fortsetter vil kornbonden være historie om en del generasjoner. De som kommer etter oss vil i stadig større grad være overlatt til å konkurrere om maten på verdensmarkedet. Den kampen kan bli tøff i en fremtid der klimaendringer, befolkningsvekst og forvitring av matjorda forventes å svekke matsikkerheten over hele verden.

I fremtiden kan tilgang på mat bli såpass eksistensielt for mange stater at det blir et utenrikspolitisk spørsmål. Høy betalingsevne vil ikke nødvendigvis gi oss maten vi trenger. Likevel bygger vi i dag ned 50 prosent mer matjord enn Stortingets målsetting om maksimalt 4000 dekar i året. Det skyldes at verken røde eller blå regjeringer har iverksett tiltak som monner. De Grønne mener derfor at Stortinget må vedta en ny matjordpolitikk. Matjorda må gis reell nasjonal beskyttelse.

Jordloven må endres slik at det blir vanskeligere å bygge ned matjord. Kun departementet eller fylkesmennene bør ha mulighet til å gi dispensasjon fra loven. Jeg oppfordrer de andre stortingspartiene vil støtte De Grønnes forslag. Vi kan ikke sitte med hendene i fanget og se på at fremtidige generasjoners matsikkerhet forsvinner.