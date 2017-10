Eldreomsorg i en distriktskommune – der kan gode fagfolk vokse

Alt er ikke perfekt, men jeg ser at Skjervøy gir et verdig og godt tilbud til de eldre i kommunen.

meninger

Men ikke alt er helsvart. Inspirert av Vetle Lid larsen sitt ”Siste ord, Gamlehjemmet neste” i A- magasinet 6 oktober, vil jeg komme med en liten beretning fra høstens praksisbesøk på Skjervøy helsesenter. For heldigvis, selv om jeg kjenner meg så alt for godt igjen i Lid Larsen sin beskrivelse av et gjennomsnitts norsk sykehjem, finnes det hederlige unntak. Et av dem er på Skjervøy.

Dyktige og engasjerte sykepleieveiledere

Der har jeg vært så heldig å følge Bachelorstudenter i sykepleie på Desentralisert utdanning, UiT Norges arktiske universitet i sin studentpraksis i grunnleggende sykepleie. Jeg har hatt gleden av å møte dyktige og engasjerte sykepleieveiledere som har tatt imot studentene med stor profesjonalitet og engasjement. De har fremstått som flotte rollemodeller og delt sin kunnskap med studentene som er ute i sin aller første studentpraksis. Jeg har møtt hjelpepleiere og helsearbeidere som med empati, omsorg og engasjement har ivaretatt beboerne på en svært god måte. Studentene har beskrevet regelmessige og tverrfaglige diskusjoner og refleksjoner rundt pleien som utøves og et ønske om stadig å bli bedre. Da studentene nylig avsluttet sin praksis med et foredrag om et relevant tema, var oppmøtet fra personalgruppen stort. Det samme var engasjementet i diskusjonen som etterfulgte foredraget. Dette var til stor inspirasjon for studentene. Jeg har vært på tilsvarende foredrag på sykehjem i Tromsø der det var en ansatt tilstede.

Original kunst

Lid Larsen beskriver dårlig mat og stygg, masseprodusert kunst i sin ytring. Ikke på Skjervøy! Der møter du original kunst i form av vakre, fargesterke malerier i oppholdsrommene. Du finner heller ikke sittemøbler som ser ut som de kommer fra Skeidars sommersalg i 1978 for å sitere den samme Lid Larsen. Du finner hyggelig møblerte stuer og en hage med jordbærplanter og rabarbra som kjøkkenet koker syltetøy av. Ja, for Skjervøy helsesenter har faktisk eget kjøkken. Ved middagstider sprer matlukten seg i gangene og jeg har observert de eldre spise nydelig tilberedt mat med god appetitt. Det er noe helt annet enn storkjøkkenprodusert mat pakket i plast med holdbarhetsdato flere dager frem i tid. Beboerne sitter i små eller store grupper og spiser, alt etter hvilket behov de har for ro eller aktivitet under måltidet.

Hver torsdag får beboerne besøk av en musiker fra Skjervøy kulturskole som spiller og synger. Det er underholdning av god kvalitet og med stor variasjon i repertoaret.

Ivrige frivillige har samlet inn penger til elektrisk sykkel med sete til persontransport foran slik at personalet kan ta de eldre med ut på sykkeltur.

Skjervøy gir et godt tilbud

Alt er ikke perfekt, men jeg ser at Skjervøy gir et verdig og godt tilbud til de eldre i kommunen. Jeg vil takke Skjervøy helsesenter for at dere har gitt sykepleierstudentene mine en flott og lærerik første praksis med rollemodeller som de kan strekke seg etter. Uten en dyktig ledelse kan ikke en institusjon drives godt og her er Skjervøy helsesenter et godt eksempel. Det går an å bli gammel i en utkantkommune.