meninger

Jeg er en av søkerne til stillingen som kommunalsjef helse og omsorg. Jeg vil rose politikerne i Høyre, Samhold Lyngen og Kristelig Folkeparti for det ansvaret de sto frem og tok, til tross for det jeg oppfatter som tåkelegging fra administrasjonen.

De valgte å stå inne for sin oppfatning på bakgrunn av det som var kommet frem. Jeg har stor respekt for våre folkevalgte og ikke minst den rollen de spiller som overordnet arbeidsgiver i kommunen.

Høy temperatur i formannskapet

Jeg oppfatter det dithen at rådmann nå forsøker å skape tvil rundt min persons integritet i stedet for å fokusere på sakens prosess. Jeg vil ikke selv gjennom polemikk senke meg ned på dette lavmålet og det jeg oppfatter som svada presentert for meg i brevs form sendt i etterkant av den ekstraordinære innkallingen til formannskapet og medias dekning.

Saken omhandler ikke bare meg isolert, men også andre søkere som har vært involvert. Hadde ikke jeg personlig trått inn på rådmannens kontor fredag morgen 30. oktober, ville jeg neppe noen gang fått svar.

Sakens dokumentasjon taler sitt tydelige språk. Jeg har på oppfordring fra politikere i dag frigjort alle mailer til fritt gjennomsyn, og stilt meg til disposisjon for å redegjøre på detaljnivå. Jeg er glad for at det fortsatt er 14 dager igjen for Arbeiderpartiet til å lese gjennom det faktiske materialet som nå foreligger og de brev jeg har skrevet, for å se om synet endrer seg, eller om de og medlemmene ønsker å opprettholde det jeg oppfatter som et udokumentert personangrep.

Dokumentasjonen er for øvrig fritt tilgjengelig ved henvendelse til meg, for alle og enhver som måtte ønske det.