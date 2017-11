NIF trenger nye ledere og ny kultur

meninger

Idrettstoppenes pengebruk har lenge vært et tema, og siden tidligere generalsekretær i idrettsforbundet, Inge Andersen, og nåværende idrettspresident Tom Tvedt hadde så lite lyst til å la offentligheten få se reiseregningene deres, økte bare mistanken.

Kampanje-redaktør: - Tidenes hangover for norsk idrett Redaktør for nettstedet Kampanje, Knut-Kristian Hauger, kaller de siste dagers skriverier om pengebruken i norsk idrett for historiens verste bakrus.

Denne uke kunne VG offentliggjøre reiseregningene - med kvitteringer. De viste en pengekultur langt unna den idretten disse toppene er - og var - satt til å lede. Kvitteringene viste at under sommer-OL i 2012, åt og drakk ledere fra idretten, deres ektefeller, næringslivstopper, politikere og samarbeidspartner for 240.000,- kroner på en og samme restaurant i London.

Den viste at under en middag i Oslo i 2013, åt og drakk idrettstoppene og deres gjester for 45.000,- kroner i forbindelse med en fest etter folkeavstemmingen for eller mot OL i hovedstaden. En titt inn i arkivene viser også at idrettsledelsen i NIF har fått dekket klær og sjokolade, i tillegg til altså østers og sjampanje.

Nye bilag viser idrettstoppenes alkoholfest under London-OL Det gikk med en god del vinflasker på fellesskapets regning da topplederne i Norges Idrettsforbund (NIF) koste seg under sommer-OL i London i 2012.

Det hele er like sjokkerende som det er trist. Norges Idrettsforbund forpakter noe av det flotteste vi har i Norge, barn og unge som bedriver idretter i nær sagt alle varianter. Forbundet henter sine inntekter fra sponsorer og ulike støttespillere, men får solid drahjelp fra alle klubbene i landet. Derfor er fråtsinga et hån mot alle de frivillige dugnadsarbeiderne vi har.

Det er trist både fordi man nærmest håner alle ildsjelene som løper rundt med loddblokker og som tigger «småpenger» fra lokale sponsorer - som igjen gladelig betaler noen kroner i støtte - egentlig uten å få særlig annet igjen enn litt god samvittighet. Og fordi pengene i stor grad er brukt på en vare man ikke skal forbinde med idrett - alkohol.

Tvedt: – Vi skulle ha vært mer restriktive med alkohol Idrettspresident Tom Tvedt erkjenner at Idrettsstyret burde ha vært mer restriktive med alkohol i perioden 2012 til 2016. Han innser at dette svekker omdømmet.

Idrettsforbundet har uttalt at de har endret sine retningslinjer, og erkjent at de så langt har vært for uklar. Det er bra, men ikke nok. Tilliten til dagens ledere er så tynnslitt at det beste er å rydde vekk og få inn ledere som representerer de verdiene idretts-Norge ønsker å være bekjent av.