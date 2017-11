FrP satser på lærerne

meninger

I regjering har Fremskrittspartiet bidratt til at om lag 20 000 lærere har fått tilbud om videreutdanning. Denne historiske satsingen på videreføres i statsbudsjettet for 2018, slik at 5500 lærere vil få tilbud om videreutdanning i året som kommer.

Målet med “Lærerløftet" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Læreren er, og vil alltid være, den viktigste ressursen i norsk skole. Deres kompetanse, både faglig, sosialt og pedagogisk, er helt avgjørende for å sikre en god skole for alle. Fremskrittspartiet er derfor opptatt av at lærerne, i likhet med andre yrker, skal få gode tilbud om å spisse og fornye egen kunnskap i løpet av yrkeskarrieren.

Videreutdanningen har vist seg å gi svært gode resultater. Nesten 7 av 10 lærere som har deltatt på videreutdanningen sier de har blitt bedre lærere og at elevene deres lærer mer. Det viser at dette er et godt tiltak, som gir stort utbytte både for lærene og elevene.