Et kinderegg på kjøl langs kysten

meninger

Det er et politisk mål om å flytte mer gods over fra vei til kjøl.

En god utnyttelse av hurtigrutas, Kystgodsrutas, kapasitet til å ta gods, vil gi gevinst både for næringene langs kysten og for miljøet.

Transport på vei i den nordligste landsdelen er krevende, men sjøen ligger der. Den trenger hverken brøyting eller salting. Det er et stort flertall på stortinget for at staten skal finansierer en sjøtransportrute i landsdelen. Men statsråd Solvik Olsen virker ikke å ha lyttet til brukerne av tilbudet i anbudsprosessen, selv om deres innspill kan bidra til å nå politiske mål.

Et anbud med høyere krav til lastekapasitet på hurtigruta, Kystgodsruta, vil gi mer transport på sjø. Det vil gi;

1. Bedre økonomi for næringslivet og Hurtigruten.

2. Reduserte klimautslipp per tonnasje.

3. Bedre oppfyllelse av stortingets mål.

Nord-Norges Dampskipsekspeditørers forbund skriver følgende i sin uttalelse om Kystruteanbudet: «For oss ekspeditører vil det bli så liten tilgang på lastekapasitet at vi har tilnærmet null å tilby markedet.»

Jeg undres over hvorfor statsråden ikke lytter til Nord-Norges Dampskipsekspeditørers forbund, og setter opp kravet til lastekapasitet på Kystgodsruta slik at en møter det behovet som transportørene etterspør?