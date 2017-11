Dårlig politikk gir ulykker i arbeidslivet

meninger

Mange byggeplasser sikrer arbeiderne for dårlig mot fall fra høyden. Fire av ti byggeplasser som Arbeidstilsynet har kontrollert i år, fikk pålegg om å stanse arbeidet på grunn av slurvete og dårlig fallsikring. Fra før vet vi at de mest utsatte for skader og dødsfall er unge, innleide og utenlandske arbeidstakere.

Tragisk

Dette er tragiske og unødvendige ulykker. Utviklingen viser også at arbeidslivet vårt utvikler seg i gal retning. Her er regjeringen ikke bare medskyldig, men en aktiv pådriver. Høyre og Frp gjør forholdene på byggeplassene mer utrygge gjennom økt bruk av innleie, mer midlertidige ansettelser, svak satsing på yrkesfag og svak innsats mot sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet har tatt til orde for at utenlandske arbeidsfolk skal gis bedre opplæring både i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen. Høyre og Frp stemte imot.

Konkrete tiltak

Arbeiderpartiet foreslo i vår en handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv med tretti helt konkrete tiltak. Høyre og Frp stemte imot.

Arbeiderpartiet har foreslått å gi mer penger til Arbeidstilsynet slik at de kan gjennomføre flere kontroller og tilsyn på byggeplassene. Høyre og Frp stemte imot.

Riksrevisoren har kritisert regjeringen i uvanlig sterke ordelag for «svak og lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet». Arbeidsfolk på norske byggeplasser merker konsekvensene i form av større utrygghet og økt risiko.