Noen næringspriorioteringer i Kvænangen

meninger

Vi har det seneste hatt gleden av å være vertskap for mange båter som driver fiske utenfor vår egen stuedør. I tillegg har vi fartøy som sokner til egen kommune som fører store kvanta på land. Det er mye fisk i vårt nærområde, som gir arbeid og skaper aktivitet innen en tradisjonell næring.

Beklagelig er det derfor at vår tilrettelegging for en slik drift er på et lavmål. Fra næringen sjøl får vi klare tilbakemeldinger på at mangel på infrastruktur gjør det vanskelig å lande fisken. Dette gjør at både fiskere utenfra og våre egne må passere unødvendige hindringer når levering skjer i Burfjord.

Mangel på en småbåthavn gjør at flåten ikke kan ligge trygt i kommunesenteret, men må dra til andre havner. Det å ligge ved kai her gjør det hele svær utrygt på grunn av liten eller ingen skjerming for vær. Videre er levering en stor utfordring, da båter ikke kan bli losset på lavvann fordi området rundt kaia da er for grunt. Også det å komme seg trygt fra og til båt er også vanskelig, da kommunesenteret i Kvænangen blir satt tilbake til femtitallet når den eneste flytebrygga tas på land om høsten.

Derfor har vi nå tatt initiativ til å få på plass den småbåthavna som var klar til realisering i 2016. Vi har derfor på lagt oss sjøl å være en pådriver slik at prosjektet blir en realitet, og at kommunen bidrar i budsjett for 2019. Vi håper at også andre partier ser nødvendigheten i dette. Om ikke, blir høsting fra vår blåe åker ikke spesielt attraktivt verken for nåværende eller framtidige fiskere.

Løsningen vi ser for oss når levering angår, må i første omgang gjøres med kortsiktige tiltak. Det som å flytte kran lenger ut mot kanten, noe som ble bevilget penger til allerede i 2014. I samme setting må en ta fram prosjekt angående mudring og sikring av område, slik at masser ikke raser ut der båter legger til. Om vi skal være troverdige overfor fiskerinæringen, må dette som er av det mest nødvendige og selvfølgelige komme på plass. Det hele dreier seg om prioriteringer. Etter vårt syn blir det da helt feil av Kvænangen Ap å sette av mye over en million til oppgradering av gammelmolo i Seglvik 2019, istedenfor å bruke midler til å realisere havn i Burfjord hvor behovet er skrikende. En slik prioritering vil Senterpartiet ikke støtte.

Avslutningsvis er det vanskelig å ikke nevne vårt store industribygg på kaia i Burfjord. Et relativt nytt bygg som har kvaliteter for ulike former for drift. Denne har nå av kommunen blitt gjort om til lager av forskjellig utstyr. Lite er det igjen av den offensive satsingen av næringsvirksomhet som det ble tatt til orde for av AP før valget i 2015. Gjennom en slik bruk av dette bygget, gir en etter vår mening beskjed om at en nærmest har gitt seg når det gjelder næringsaktivitet på området, noe som igjen gir signaler som kan oppfattes negativt for kommunens befolkning. Med bakgrunn i dette vil Kvænangen Sp ta et initiativ overfor partiene og administrasjonen for å få en oppsummering om hva er gjort i denne saken fram til nå, og videre prøve å finne veier som kan føre til drift i dette bygget.

Kvænangen er nå også med i prosjektet omstillingskommune. La dette som er nevnt også være noe som en tar med i dette arbeidet. Kvænangen har mange muligheter og arenaer for gode tiltak. Nå gjelder det for oss som kommune å legge til rette for dette.