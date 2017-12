Mitt grønne nyttårsønske

meninger

Et nytt år står for døren, og juleferien er en god anledning til å tenke på året som har gått. Verdens klimagassutslipp har igjen økt, og ekstremvær rammer millioner av mennesker. Alvoret ved menneskeskapt global oppvarming ser endelig ut til å ha gått opp for folk flest, og mange innser at det er en sammenheng mellom oljeboring og klimaendringer. Selv gigantiske banker tar nå klima på alvor og ser nye muligheter i fornybar energi.

Elektrifisering og fornybar energi skyter til værs, men fortsatt legger politikerne til rette for ny oljeboring. Når Søviknes krever at «alt skal opp», er han dessverre ikke alene. Enda en ny runde med nye tildelinger av oljelisenser i Barentshavet er i gang, og selv om interessen er oppmuntrende liten fra oljeselskapene, er det visst fortsatt et politisk mål å teppebombe Barentshavet med oljeplattformer, uansett lønnsomhet, miljøeffekt eller klimarisiko.

At politikerne åpner opp for oljeboring som er i utakt forskningen og folkets ønske om å redde klimaet, gjør meg stadig sikrere på at det var riktig å saksøke den norske stat. Greenpeace og Natur og Ungdom mener oljeboring i Barentshavet strider med Grunnlovens miljøparagraf fordi ny norsk olje vil bidra til nye store klimagassutslipp som verdens klima ikke tåler. Dommen i Norges første klimasøksmål er ventet i januar.

Mitt nyttårsønske er at vi sammen stopper Norges planer om ny oljeleting i sårbare områder, og at regjeringen endelig klarer å legge til rette for omstilling til et grønt lavutslippssamfunn. Sammen kan vi gi våre barn og fremtidige generasjoner den ypperste gaven: en jordklode i like god eller bedre stand enn da vi fikk den.

Med ønske om en god jul og et klimavennlig nytt år,

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.