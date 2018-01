La oss håpe Frøy ender som museum

meninger

I Det Hvite Hus sitter det en president som er opptatt av å fortelle verden at hans atomknapp - en knapp han bokstavelig faktisk ikke har - er større enn hans kollega i Nord-Korea sin. Det er jammen ikke enkelt lengre å antyde hvilke statsledere som er slik eller sånn.

I Russland har bjørnen rustet seg større og sintere enn på lenge. President Putin viste verden at han ikke bryr seg nevneverdig om hva andre mener da han gikk inn på Krim-halvøya. Og i Midt-Østen er Oslo-avtalen knapt noe man minnes.

Forsvaret tar anlegget tilbake Like etter siste visning i 2017 fikk Nord-Troms Museum beskjed om at det nå var stopp av formidling ved det skjulte bunkersanlegget i Storfjord.

Slikt kan virke fjernt for oss her nord, men nylig fikk vi en påminnelsen om at dette er forhold som så til de grader kan ha konsekvenser for oss. Forsvaret har nå bestemt at Frøy-anlegget i Storfjord likevel ikke skal være en museumsgjenstand. Nå sier ikke Forsvaret at det vil ta i bruk anlegget, som heller aldri har vært i bruk. De sier bare at de ikke lengre kan være sikre på det.

Anlegget i Storfjord ble opprettet og bygget under den kalde krigen i forbindelse med forsvarslinje Frøy, ei linje som består av en rekke større og mindre stillinger i hele Troms. I alt var dette ei linje med nær 300 ulike stillingsverker, fordelt på syv av kommunene i fylket. Linja ble påbegynt på 1970-tallet og sto ferdig på midten av 90-tallet. Kommandoplass Frøy er det største anlegget langs Frøy-linja.

Det skjulte bunkersanlegget ble forlatt av Forsvaret da det sto ferdig. Etter det sto anlegget uberørt i 20 år før det altså ble museumsanlegg. Målet for Nord-Troms Museum var å ha en severdighet som i all tydelighet kunne vise folk hva den kalde krigen medførte.

Nå er altså situasjonen den at man ikke trenger et underjordisk fort for å fortelle om den kalde krigen. Det holder å se på Trump vs. Kim, så er opprustningsbildet mer tydelig enn noen liker det.

La oss håpe det stopper. La oss håpe Frøy ender som museum.