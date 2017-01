Frp sliter med å holde valgløftene

Frp sliter med å holde flere av sine valgløfter. Mest pinlig av disse er bompenger og drivstoffprisen. Er det noe Frp har fått banket inn, er det at de er på bilistenes side, og med både finansminister- og samferdselsministerposten skulle man forvente at de i alle fall fikk prege dette.

Denne uka har vi sett historiens høyeste drivstoffpriser. Veiledende priser hos Circle K (tidligere Statoil) var fra og med mandag 16,29 kroner per liter for bensin, mens dieselprisen ble satt til 15,25 kroner. Dette ble behørig kommentert på sosiale medier, men ikke i så stor grad som man kunne ventet.

Det er nærmest forunderlig at så svært få Frp-velgere ser ut til å føle seg lurt. Folk har i det hele og store tatt dette overraskende rolig. Årsaken kan være at det er overdrevet hvor mye denne avgiften får å si for folk flest. I gjennomsnitt kjører hver bil 13.300 km i året i Norge, og bruker 0,74 liter per mil. En avgiftsøkning på 34 øre per liter vil i praksis si 334,63 kroner i året, med andre ord under én krone per dag. Ingen grunn til å la katastrofealarmen gå, i alle fall.

En annen ting det kan være verdt å spørre seg om er: Har nå egentlig bensin og diesel blitt dyrere i Norge, hvis man tar alle faktorer med i regnestykket? Svaret er ja, om man sammenligner med den generelle konsumprisutviklingen. Setter man det opp mot lønnsutviklingen i samme periode, er svaret nei.

Bensin har steget fra 8,28 til 16,29 kroner i perioden 1998–2017. Det er en økning på 96,7 prosent. I samme periode har gjennomsnittslønnen for heltidsansatte i industrien økt med 98,4 prosent. Vi hadde med andre ord større grunn til å klage for 20 år siden.

Prisstigningen på drivstoff er også lavere enn for tilsvarende periode i Sverige og Danmark, selv om vi fortsatt troner på verdenstoppen når det gjelder pris. USA det eneste landet i verden som har lavere bensinpriser enn Norge, hvis man måler opp mot kjøpekraft. Kanskje det er derfor opprørsbålet brenner så treigt?

Effekten av dette later også til å være liten. Eksperter har uttalt at man må skru prisene betydelig mer til om det skal ha en klimaeffekt. Dagens prisjustering kan altså ikke kalles et hopp. Det var mer en liten bevegelse.