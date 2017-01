Utfordringene står i kø

Vi har tidligere pekt på gjennomføringen av den såkalte «nærpolitireformen» som en av de viktigste oppgavene som venter den ferske ministeren fra Harstad. Men oppgaven er nært beslektet med en annen utfordring som også er av avgjørende betydning: Tilliten til politiet.

En fersk undersøkelse fra meningsmålingsinstituttet Ipsos har nemlig noen trekk som burde bekymre Per-Willy Amundsen. Riktignok svarer 81 prosent av befolkningen at de har svært eller ganske stor tiltro til politiet, og tilsynelatende er dette en rimelig robust og solid måling.

Men dykker vi dypere ned i tallgrunnlaget, vil vi også se at andelen som har svært stor tiltro til politiet har sunket. Fra 31 prosent i 2015 til 22 prosent på den ferskeste Ipsos-målingen. Denne tendensen forsterkes ytterligere av at 15 prosent flere enn før svarer at de har liten tiltro til politiet.

To prosent svarer at de har null tillit til lovens håndhevere. Tillit og godt omdømme er viktig for alle offentlige etater, men i en særstilling står politiet - den eneste etaten som med loven i hånd kan bruke vold mot innbyggerne.

Justisminister Amundsen skal også legge merke til et annet funn i den omtalte undersøkelsen. Under halvparten av de som har svart, sier de har et godt inntrykk av politiets innsats mot hverdagskriminalitet som tyverier, innbrudd og hærverk. Dette er ikke bra, spesielt ikke i en tid hvor vi vet at flere lensmannskontor i Troms etter all sannsynlighet vil bli lagt ned.

Og det er grunn til å igjen minne om at selv om Skjervøy er foreslått opprettholdt, er det Politidirektøren som i neste uke skal bestemme hva som virkelig blir politiets struktur i framtida i Troms. Skulle vedtaket ende i kontorkutt, får de lokale myndighetene en stor oppgave i å bevise det Politimesteren tidligere har hevdet.

Politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt har uttalt at reformen vil gjøre politiet bedre rustet til å løse oppgavene. Det kan være at han har rett, men desto viktigere er det at innbyggerne opplever det slik. I motsatt fall er det grunn til å grue seg til neste tillitsundersøkelse.