Flaut, pinlig, trist. Kort sagt - elendig

Den prioriteringslista for asfaltering av fylkesveier i Troms som fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp), la fram onsdag kan leses som to ting. At fylkeskommunen prioritere andre områder enn vei, eller at fylkesråden mer eller mindre har gitt opp å få penger fra Staten til mer asfalt.

Dersom det siste er riktig, er det en falitterklæring vi ikke så komme fra den ellers så offensive midttromsingen fra Senterpartiet. Prestbakmo er ikke kjent for å bakke unna, og han har talt Samferdselsministeren midt i mot en rekke ganger. Deres oppfatning av prioriteringene er imidlertid så motstående at det tidvis er vanskelig å se at de begge snakker om samme tema. Der fylkesråden snakker om for lite penger fra staten, der svarer ministeren med at det er gitt mer penger, men feil prioriteringer.

Det kunne selvsagt være fristen å lansere en tredje mulighet for Prestbakmos prioriteringsliste. En ren protest og et forsøkt til å tvinge Frp-statsråden til å sende mer penger nordover. Det som taler mot dette alternativet, er krafta. Eller det totale fraværet av kraft.

669 meter til Nord-Troms er nemlig ingenting. Det kunne like gjerne stått 0 meter til Nord-Troms. En skvett av Strandveien på Skjervøy, samt fortau, og det er det. Det er trist lesning for alle - skjervøyværingene inkludert. For hva med Fv866 i Bakkeby? Eller Fv868 fra Lyngseidet til Oteren. Eller Fv865 opp Reisadalen. Det er veier som enten er skrekkelige, eller som er så tett på skrekkelige at du hører Skjebnesymfonien synge i bakgrunnen.

Desverre er den mest hullete veien i Troms denne prioriteringslista som samferdselsråden la for dagen. Om det er en protestaksjon, får vi krysse fingrene for at det lykkes. Det er nemlig slik at dersom Fylkesrådet i Troms skal klare å finne mer penger til asfalt innenfor dagens rammer, da ryker andre ting, som skoler, busser, ferger og andre tilbud.