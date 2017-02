Helt konge for alle

For de som måtte sverge til republikk av prinsipielle årsaker, er det dårlig odds for å overbevise nasjonen om at kongehuset er en anakronisme, gått ut på dato.

Det sier det meste at kongehuset og tirsdagens 80-årsjubilant Kong Harald har en ekstremt sterk posisjon blant unge mennesker. Populariteten har aldri vært høyere, og sant å si har heller ikke kongen vært bedre som frontfigur for nasjonen enn de siste årene.

Kongen selv har ikke vært mye i Nord-Troms, men både Dronningen og Kronprinsen er tildels hyppige brukere av regionens natur, vinter som sommer. Dette er helt sikkert med å understøtte monarken - og dermed monarkiets - solide ståsted også her.

Det er mange som roser kongen for den folkelige væremåten. Han er ærbødig til rollen og bekler den med respekt, men er samtidig det vi nordmenn er så glade i - folkelig. Det er også nøkkelen: Vi tror kongehuset scorer stort på å være så jordnær. Så kan det sikkert diskuteres om prinsesse Märthas dialog med engler er blant det som kvalifiserer til begrepet.

Vi tror kongehusets moderne tilnærming til verden rundt seg har vært en viktig premissleverandør for populariteten, også når det gjelder 80-årsjubilanten. Sammen med dronningen har han stått for en fornyelse, som både går på form og innhold. Kong Harald framstår empatisk, humoristisk, kunnskapsrik og vidsynt i sin framtoning – og da handler det også om evnen til å inkludere alle.

Kongens sommerlige tale har fått mye skryt, med god grunn. Ved å være så krystallklar på at norske verdier ikke er en smal og eksklusiv greie som ble oppfunnet og forseglet i 1814, har han klart å integrere minoriteter og mennesker som kanskje sliter med å kjenne seg godtatt. Der det finnes politiske krefter som vil bryte ned samholdet, står kongehuset i front for å samle nasjonen. Slik norske konger har gjort tidligere – og som vi tror kronprins Haakon med familie vil være en tydelig eksponent for.

Det er god grunn til å gratulere kongen med dagen, og samtidig gratulere nasjonen med et så raust og inkluderende kongehus.