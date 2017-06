Sentrum på avveie

Spørsmålet om den framtidige traseen for E6 har blusset opp igjen. Det var Frps John Karlsen som varmet opp debatten etter en runde i badstua - bokstavelig talt. Karlsen, som tidligere har vært mot å legge europaveien utenom sentrum, hadde fundert seg fram til at det var på tide å vende om.

Hilde Nyvoll skriver i et leserinnlegg at vendinga kom for sent. Najsonal Transportplan for den kommende perioden er allerede vedtatt av Stortinget, og der er alt som i dag. Verken ny bru over Reisaelva eller traséendringer.

For endringsmostanderne er det naturligvis godt nytt. De ønsker ikke noen omlegging, men mener dagens trasé er god som gull. For noen er årsaken til motstanden at de vil få hovedferdselsåra nærmest inn i hagen. Andre frykter for tapt omsetning når trafikken passerer utenfor sentrum.

Kan tenke nytt

Å hevde at dette ikke er tilfelle blir galt. En omlegging vil medføre trafikale endringer, og det er nokså sikkert at noen flere vil kjøre forbi Storslett uten å senke farta mer enn høyst nødvendig. Så er spørsmålet om de er mange nok til at det overgår de trafikale verdiene en omlegging vil medføre. Storslett som handelssted vil kunne framstå helt annerledes om man ikke behøver å ta hensyn til en europavei. Man kan tenke nytt og annerledes.

E6 GJENNOM STORSLETT SENTRUM: Mener ny trasé vil skape tap og usikkerhet Leder for Nordreisa bondelag og medlem av næringsutvalget i kommunen, Jan Harald Tørfoss, mener planer for E6 utenfor sentrum vil skape usikkerhet og tap for kommunen.

Større fare for ulykker

Man vil også flytte støy og forurensing ut av sentrumskjernen. Så er det like forståelig av de på for eksempel Båtnes ikke ønsker den samme støyen og trafikken dit. Og at bøndene frykter for tap av gode landbruksområder. Like mye som det er fullt forståelig at for eksempel Bios frykter for en nedgang i dropin-gjester på sommeren.

Imidlertid er det helt klart at trafikken på veiene etter alle åremål kun vil øke. Dermed vil faren for ulykker i større og mindre grad tilta. John Karlsen peker også på at verdien på boligene vil øke om veien flyttes.

NORDREISA SV: Vil ha grøntarealer i sentrum Nordreisa SV ønsker at Storslett sentrum gir inntrykk av å være noe annet enn en trafikkåre og en gjennomkjøring.

Karlsen sier han ikke lengre ser noen argumenter for å beholde E6 som dag. Det er å ta vel hardt i. Tapte landbruksarealer og mulige inntektstap er gode argumenter. De er imidlertid ikke tilstrekkelig i det lange løp. Storslett som handelssted og regionssenter trenger en mer framtidsrettet trafikkavvikling.