Billigst med bil

En av forsommerens store debatter ble prisene for tilhengere på fergene i Troms. Etter at Fylkeskommunen la om prissystemet, måtte de med tilhengere bak bilene betale i dyrere dommer for å få lasta med. På enkelte samband kostet nå en henger nær 1.000,- kroner.

ble det en storstilt debatt, der SV og Frp fant hverandre i et rørende øyeblikk. At fylkesråden for samferdsel argumenterte for at hengerfolket betalte for de sterkt rabatterte prisene på vanlige biler, falt på steingrunn hos de to vingekameratene. Det man derimot ikke diskuterte hva at bilen egentlig var den store prisvinneren.

Dersom folk på Skjervøy i dag skulle vurdere å reise med hurtigbåt til Tromsø, er det så himmelropende mye dyrere enn med bil, at det kun er de sertifikatløse og ekstra miljøforkjempende som tar løs.

En billett med MS «Jernøy» fra Skjervøy til Tromsø - for en voksen som betaler med rabattert Mobilett - koster i dag 336 kroner. Det er godt over dobbel pris av hva det koster å ta en bil tur/retur Olderdalen - Breivikeidet. Altså på to fergesamband. Og det med bilen full av folk. Å reise den samme strekninga med buss koster 110 kroner mindre enn hurtigbåten, men er fortsatt dyrere enn å kjøre.

Om man får med seg to-tre til i bilen, vil man «spare» atskillig, drivstoff og andre kostnader inkludert. Det er er altså mer økonomisk å kjøre bil enn det å reise kollektivt. I 2017 - i en verden som skriker etter solide miljøtiltak.

har sett denne miljøbomba er tildels utrolig. Prisnivået er så stort at det er betimelig å spørre seg om det er en bevist prising for å drepe et allerede kostbart samband. Istedenfor hengte våre folkevalgte seg opp i kostnadene ved bildrift. Årsaken var selvsagt at dette skaffer stemmer i et valgår.

At det koster å drifte hurtigbåtrutene i Troms er soleklart. Båtene går på subsidier, og enda er de dessverre alt for lite miljøvennlige. Likevel må det være bedre om trafikkene på E6 og Fv91 fikk avlastning gjennom at reisende så det som lønnsomt å reise kollektivt.

Det må bli aller mest lønnsomt å reise kollektivt. Uansett!