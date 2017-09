Det er en kjedelig utvikling

leder

Onsdag sendte dagligvare-konsernet Coop ut en pressemelding der de med store tilfredshet meddelte at de hadde inngått en ny avtale med forlaget Tanum. Avtalen skal, i følge pressemeldingen, sikre kundene bedre tilgjengelighet til aktuelle bøker.

Derom er det også liten tvil. I vår region er det i dag to butikker - en på Skjervøy og en på Storslett - som selger bøker. Begge har sentrale tilleggstortimenter, som leker og kontorartikler. At disse vil slite om Extra-butikkene brått hugger inn i boksalget deres, er det liten tvil om. Omsetningen i spesialbutikkene i Nord-Troms er ikke skyhøy. Man blir kort og godt ikke rik av å selge bøker, for å si det slik.

Det betyr likevel ikke at ikke tettstedene behøver slike spesielbutikker. Tvert om så er det akkurat det vi gjør. Stadig flere butikkvindu blir mørklagte. Et av de siste utstillingsvinduene som gikk i sort på Skjervøy, var blomsterforretningen. Tilbake står skjervøyvøringene med Extra og Rema 1000 som eneste sted å kjøpe blomster på. Utvalget der er roser og noen andre vekster. Å få satt opp en brudebukett eller en krans, det går ikke.

Vi vet hva kjedene vil si. Det er forbrukerne som vil ha det slik. Dagens kunder forlanger at dagligvarebutikkene skal kunne gi dem alt. Vi er i ferd med å lykkes. På Lyngseidet er det knappest en eneste spesielforretning igjen. Nordreisa og Skjervøy har kun ett fåtall tilbake.

Og vi kan ikke bare skylde på kjedene. Det er vi som konsumenter som bestemmer. Om vi handler alle rosebukettene til våre kjære på Rimi, ja så må vi regne med at når vi en dag vil ha en oppsats, så er døra stengt.

For all del! Det er ikke bare galt at Coop-kjeden vil ta inn bøker. Flere steder i landet har bokhandlene boket under for lenge siden som følge av lavere omsetning etter vill konkurranse med bokklubber og internett. Der vil flere bøker på Coopen være gunstig. Håpet er at kjeden kan differensiere, og på den måten ikke belaste eksisterende småbutikker. Det ville være kjedelig på miste enda flere.