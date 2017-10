Reglene må følges

leder

Det koker i det politiske miljøet i Lyngen. Årsaken er den kommunale pengebruken i forbindelsen med Arctic Raco of Norway, «Den 12. mann»-innspillingen og rivingen av skolebrakka på Ørnes, blant annet.

694.000,- kroner er ikke veldig mye penger, og fordelt på fire ulike arrangementer blir det enda mindre avskrekkende. De som var på Nærings- og Utviklingskonferansen på Storslett hørte også sjefen for Arctic Race, Knut Eirik Dybdahl, nærmest frikjenne pengebruken ved å si at kommunen gjorde rett i å bruke når den kunne.

Det er riktig. Å bruke penger på «Den 12. mann» og Arctic Race of Norway er rett. Det gir unik PR for Lyngen og for regionen. Problemet er bare at målet ikke helliger midlene. Man kan ikke plassere seg selv over regelverkene bare fordi det er en god sak.

Rådmann Leif Egil Lintho har lagt seg flat. Han har erkjent at han ikke hadde kontroll, og enda viktigere: Han erkjenner at den burde han hatt.

Ordfører Dan Håvard Johnsen har på sin side bedt Kontrollutvalget se på saken - noe det har gjort. Konklusjonen er at KomRev Nord skal gå inn i materien for å se om det ble gjort noe galt.

Vi skal ikke forskuttere konklusjonene, men vi registrerer at ordføreren i flere saker later til å prioritere handling foran regelverk og samspill. For eksempel nærmest avfeide han fungerende rådmanns utspill og svarte at han forholder seg til Rådmannen. Og han betegner forholdet til sin varaordfører som, sitat: «Nødvendig for å gå sammen».

Hvordan Johnsen forpakter sine politiske partnere, blir hans sak. Imidlertid må også han forholde seg til kommunale regler. Hvor mye han enn får skulderklapp fra ARoN-sjefen, så forpliter han som folkevalgt å ha folket i ryggen når han handler. Når han drar kommunens kredittkort, må han ha fullmakt til å taste pinkoden. Har han ikke det, må også han tåle at det blir brudljer.

Og så må ikke den sittende ordføreren glemme at han fikk 17,1 prosent av stemmene i siste valg. Det er langt unna et eneveldende.