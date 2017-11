Det haster om vi skal rekke toget

leder

Nylig var Høyre-politiker i Storfjord, Geir Varvik, på banen og ba om at Skibotn blir en del av en utredning av en jernbane fra Finland til Norge.

Bakgrunnen er at den finske samferdselsministeren tidligere i år tok kontakt med sin norske kollega. Finske Anne Berner vil ha Norge med på en utredning om ny bane, da fortrinnsvis mellom Rovaniemi og Kirkenes.

– Vi ser på forskjellige traseer og finansieringsmodeller. Potensialet og kostnadene i prosjektet blir viktige kriterier når vi skal gå igjennom utredningsarbeidet som nå blir gjort, uttalte Anne Berner til NRK.

Det er viktig at politikerne i Nord-Troms følger med i tida framover. Kirkenes har en del gode kort på hånda, og akkurat nå virker øst-Finnmark å være mer aktuelt enn sporet til Nord-Troms. I så måte er det godt å registrere at jernbane er en av sakene regionrådet skal drøfte med Tromsbenken senere i år.

Om Skibotn knyttes til Finlands jernbanenett, er det en inngangsbillet til markeder østover. I øyeblikket er det utskiping av malv fra Finland som er poenget, men det er lett å se andre markedet. I dag transporteres laks for milliarder av kroner på asfalt opp Skibotndalen og nedover Finland. Miljømessig vil det derfor har stor betydning å flytte denne transporten over på en elektrisk sporvei.

Et annet spor er turisme. Kinesiske turister legger allerede igjen store summer i Norge, og en arktisk jernbane kan bidra til enda flere.

– Jeg tror en jernbane vil bety så enormt mye for Nord-Troms at vi ikke skjønner konsekvensene av det selv, uttaler Varvik, og peker på hva Ofotbanen har betydd for Narvik og Ofoten. Han mener også man må utrede et spor fra Skibotn til Narvik, slik at jernbanenettet blir sammenhengende.

En utredning vil komme, og da må vi være med. Dette toget må ikke få forlate stasjonen uten Nord-Troms i fremste vogn.