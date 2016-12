Prøv å stoppe litt opp i en travel hverdag

«Velsigna du dag over fjordan, velsigna du lys over land.

Velsigna de evige ordan, om håp og ei utstrakt hand.»

Midt i den mørkeste tida av året, er det godt å ha julehøytida å lyse opp i en hektisk hverdag. Vi er heldig å bo i et land som flere år på rad er blitt kåret til et av de beste i verden å bo i. Det preger dagliglivet vårt, og særlig førjulstida bekrefter år etter år at nye høyder og rekorder er nådd i handelsomsetningen.

Vår private velferd står seg godt og det må vi takke og være glade for. Kontrasten og forskjellene til andre deler av verden er og blir veldig stor. Hver dag hører vi gjennom media om katastrofer, ulykker og krig. Det grufulle som skjer i Syria, og nå spesielt i Aleppo er med på å prege oss alle. Når vi ser så mange mennesker som blir drept eller jagd på flukt, unger som ikke lenger har tårer og som har mistet sine foreldre, gjør det noe med oss. For ei tid siden ble det på ei helg drept ca.300 mennesker i Aleppo, det er like mange som det bor på Arnøya. Dette har blitt så vanlig at man nesten bare leser overskriftene i avisene. Det er derfor viktig at vi med vår velstand er med på å hjelpe dem som er i nød og at vi tar godt imot dem som kommer hit til oss. Flyktningetjenesten og voksenopplæringa i kommunen vår gjør her en god og omfattende jobb i å veilede og hjelpe nye skjervøyværinger med smått og stort.

Forventningene som skapes om hva Jule- og nyttårstiden skal inneholde kan være vanskelig for noen av våre innbyggere å oppnå. Så er det ekstra gledelig å se at noen på Skjervøy legger egne juleforberedelser til side, og bruker masse tid på å lage matkasser og organisere julegaver til de i lokalsamfunnet vårt som har mindre å rutte med. Kristi Lembricht og Lene Hoel gjør en forskjell! Vi setter stor pris på deres engasjement.

Det arbeidet som ellers nedlegges av frivillighet, særlig for barn, ungdom og eldre i Skjervøy kommune er mer enn prisverdig. Her kan spesielt frivillighet innen idrett og kultur nevnes. Barn og unge er fremtiden til vår kommune. Derfor er vi svært glad for at vi også har et ungdomsråd som er engasjerte og at ungdommen gir klare signaler om hvordan kommunen skal utvikles.

Næringslivet går godt veldig godt for tiden. Det er stor aktivitet innenfor samferdsel og bedriftsetableringer. Dette skaper en optimisme som smitter over på oss alle. Aktivitet og arbeidsplasser er nøkkelfaktorer for videre vekst, vi er derfor ekstra glad for den store veksten som sjømatnæringen opplever.

Til slutt har jeg et ønske om at vi alle prøver å stoppe litt opp i en travel hverdag, slik at vi tar oss tid til å stikke innom naboen for å ta en kopp kaffe. Det er dessverre mange som er aleine og som vil sette stor pris på besøk.

Med disse få ordene vil jeg ønske alle i Skjervøy og Nord-Troms ei gledelig jul og et velsignet nytt år!