Pollfjelltunnelen har snart 40-årsjubileum, men er fremdeles rasfarlig

I snart 40 år etter oppstart av tunnel gjennom Pollfjellet har Statens Vegvesen og andre ansvarlige myndigheter spilt med sikkerheten til skoleelever i Lyngen, arbeidere og andre trafikkanter som ferdes forbi Pollfjellet vinterstid. Ved stengt vei taper elevene også undervisning, arbeidere sine inntekter og bedriftene påføres store økonomiske tap.

Derfor er kravet at den siste del av veien snarest nå må sikres, ikke om to-tre år, men i 2017. Garantert finns det penger det ser man i andre sammenhenger. Kanskje er det derfor slik at de styrende organer og vegmyndighetene ikke tar problemene og sikkerheten på alvor for alle de som må passere Pollfjellet.

Som bildet/bildene viser og som Vegvesen er godt kjent ble arbeidet med tunnelen i Pollfjellet rammet av større snøskred og hele tunellåpningen ble fylt av snømasser. Senere forlenget man tunnelen med overbygg, men ikke langt nok.

Alle som var og er kjent med ras og rasfaren viste at det kunne gå ras over veien helt til område Steinesvingen. Det betyr at man mangler overbygg den siste delen i ca. +/-100 m lengde.

At skoleelever, arbeidere og bedriftene nå aksjonerer er helt rett. Man kan ikke forsette å spille med sikkerheten til trafikkantene og ikke minst til alle skoleelever som daglig må passere fjellet.

I 1969 vedtok Furuflatingen skolestereik fordi sikkerheten og skoletransporten ikke var tilfredsstillende for skoleelevene til 9-årige skolen. Den gang førte det til at Vegvesenet prosjekterte Pollfjelltunnel/overbygg og fergealtemativer.

Kanskje vil derfor en aksjon for en sikrere skolevei som iverksetter nå, og som støttes av hele

Lyngens befolkning føre til at den siste korte delen av veien overbygges.