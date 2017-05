Trekant-drama i Storslett sentrum!

For regionsenter Storslett / Sørkjosen , eller Reisa nasjonparklandsby som stedet bør kalles, er målet både uklart og visjonsløst. Våre kommunale planleggere har fått et umulig oppdrag fra våre politikere:

Å planlegge et sentrum som gir mulighet for trivsel, aktivitet, servise og handel i trygge og trivelige omgivelser og som inspirer til nyetablering og utvikling.

Men når man kritisert en løsning så man også vise et forslag på løsning.

Med henvisning til planleggernes invitasjon til dialog og innspill er innspillet til planarbeidet som man kan se på illustrasjonen til høyre.

En langsiktig plan for sentrum og regionsenteret må omfatte Storslett og Sørkjosen som en enhet og helhet med perioden 2030-2040 som tidshorisont.

Visjonen i perioden mot 2040:

I denne perioden er Betestad-området under utbygging som en del av sentrum , for reiseliv, servicenæringer og forretningssenter med høgstandard campingplass i drift og nytt hotell under bygging. Med Andedammen som et estetisk flott parkområde som invitasjon til området og Reisa nasjonalparklandsbyen. Ny fotgjengervennlig bru er på plass ved Storslett sentrum og Storslett øst og Storslett vest virker sterkere sammen som forretning- og kultursenter med nytt torg bak Gamle Posthuset som ny plass for handel&vandel og samling av folk.

Ny veg til Reisadalen er på plass med avkjøring fra E6 ved Statoil-stasjonen via rundkjøring / kryss ved Banken. Internvei fra Muonioveien via nytorget og bak kommunehuset er på plass med ny parkeringsplass nordøst for Kommunehuset.

Storslett sentrum er nå klar for festivaler sommer som vinter, messer, Landsbymarked, handle og service i et trygg og trivelig sted for mist 1000 festglade mennesker i og omkring Torget. Om vegen mellom Bank-krysset og avkjøring i sentrum fra E6 i korte perioder stenges er det plass for 1000 mennesker til …

Tidsplanen for første fase gjennomføring av planen for nye Reisa nasjonalparklandsby:

Nye Reisa nasjonalparklandsby og nytt Reisa sentrum

Nytt Torg ferdig utbygd i 2019

Ny bru ved Storslett ferdig i 2020

Rullert/ revidert arealplan 2020

Reviderte reguleringsplaner 2024

Grunnavklaring 2026

Vei, vann og avløp 2027-2030

Betestadområdet klar for bygging i 2030

Ny bru over Reisaelva, utenfor Storslett sentrum

inn på rullert arealplan : 2020

inn på Fylkestransportplan : 2022

inn på NTP : 2024

reguleringsplan ny bru : 2025-2027

grunnavklaring : 2027-2030

bygging ny bru og veg : 2030-2032

ny bru på plass : tidligst 2033 …. om vi begynner planlegging nå i 2017.

Andre fase : E6 ut av Reisa nasjonalparklandsby.

Når ny bru er ved Storslett sentrum er på plass er tiden inne for andre fase og ny bru over elva med avkjøring ved Statoil og ny veg nytt kryss og rundkjøring ved Betestad-området.

Tredje fase er ny E6 trasee fra kryss/rundkjøring ved Betestad under Leibuktfjellet med utkjøring til nyvegen ved havna i Sørkjosen.

Når E6 er nå i sin helhet , engang mot år 2040-2050 er lagt utenfor hele Reisa nasjonalparklandsby, åpnes det igjen en ny horisont for utvikling.

Dette er visjonen...... hva blir planen ….. og hva blir virkeligheten ?