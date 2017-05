Politisk kaos uten FrP

La en ting være helt klart: FrP er på ingen måte ferdig med å redusere skattene, bygge veiene, styrke eldreomsorgen og øke strafferammene, men vi er på god vei og styrer i riktig retning.

Vi er vant til dommedagsprofetier om hvor dårlig det står til med FrP. Disse påstandene har vi hørt før, ja, faktisk i alle valgkamper, fra alle medier og ikke minst fra venstresiden i norsk politikk. Men hvordan har egentlig FrP klart seg i regjering? Mye bedre enn forventet skal man tro tilbakemeldinger fra både tilhengere og motstandere. Våre statsråder er beste i klassen, næringslivet er i vekst, aldri har kommuneøkonomien vært bedre, strafferammene er historisk høye, barnefattigdommen er satt i fokus og aldri før har samferdsel hatt så høy prioritet.

I motsetning til Ap så er det ingen i FrP som tar det for gitt å sitte i regjering eller å få rekordoppslutning blant velgerne etter høstens valg, men vi har levert og velgerne er fornøyd – både når det kommer til innvandringspolitikk, samferdselspolitikk og en strengere justispolitikk.

Velgerne vet hva de får. Norge blir tryggere med oss, og alternativet til Høyre og FrP er en regjering med en vaklende statsminister fra Ap som går til valg på å reversere og på å samarbeide med partier som går i tog for å forby bil og for å innføre enda flere skatter for småbarnsfamilier og pensjonister.

FrP har senket skattene for folk flest. Vi har senket skatten for et vanlig par med om lag 8.000 kroner i året. Det er mulig det ikke merkes for de som tjener mest, men jeg tror mange vil si at det er et ikke uvesentlig beløp.

Samtidig har vi fått til en vesentlig reduksjon i bilavgiftene, noe som kommer helt vanlige folk til glede.

Vi har også fjernet arveavgiften. Nå skal vi fjerne eiendomsskatten

Ap går til valg på en vesentlig økning i skatter og avgifter. Derfor er den reelle forskjellen for folks lommebok på en fortsatt FrP-Høyre-regjering og en regjering ledet av Støre meget stor.

Og hvordan ville egentlig situasjonen vært i Norge i dag dersom vi hadde hatt en regjering bestående av MDG, Ap og Sv? Det ville vært kaos både økonomisk og politisk, og på linje med tilstandene vi ser i Sverige. Dette er ikke basert på en magefølelse, men på hvilken retning Ap, Sv og Sp styrte dette landet sist de satt i regjering. Skattene var høye, barnefattigdommen økte, familier satt på asylmottak i en årrekke, veiene forfalt, straffenivået forble uendret og sykehuskøene økte.