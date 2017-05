FrP vil fornye yrkesfagene

Arbeidslivet er i stadig endring. Ny kompetanse etterspørres og spesialisering er viktigere enn noen gang. For bedriftene er det avgjørende at ungdom som utdanner seg innenfor yrkesfag har den kompetansen som arbeidslivet trenger. Det krever at yrkesfagene fornyes i takt med utviklingen i arbeidslivet.

Fremskrittspartiet i regjering sender nå på høring et forslag som skal sikre bedre samkjøring mellom den kompetansen bedriftene trenger, og den utdanningen ungdommen tar. Det innebærer at utdanningen i større grad blir tilpasset det yrket elevene har valgt å utdanne seg til. De som for eksempel velger å begynne på tømrerlinjen skal få mer av tømrerfaget. Det sikrer større spesialisering i yrkesfagutdanningen.

Med disse endringene ønsker Fremskrittspartiet å sikre at elevene kommer tidlig i gang med spesialiseringen, som gjør at de får tilstrekkelig trening i sitt fag før de skal ut i lærebedrift. Det skal sørge for at de elevene som årlig starter på yrkesfag har en jobb å gå til etter endt utdanning. Slik håper Fremskrittspartiet at flere elever blir motivert til å fullføre utdanningsløpet, slik at færre faller fra.