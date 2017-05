Nei til salg av Norge

I Norge har det vært en suksesshistorie at vi eier viktige naturressurser sammen. Det har gitt oss arbeidsplasser og store verdier som har bygget opp det velferdssamfunnet vi kjenner. Slik ønsker Arbeiderpartiet at det skal fortsette å være.

Privatisering av statlige selskaper

Høyre/Frp-regjeringen har gått inn for å selge statens aksjer i flere strategisk viktige selskaper som Flytoget, Kongsberggruppen og Telenor. De vil altså privatisere selskaper som går godt, og som gir gode inntekter til felleskapet. Dette er det dårlig økonomi i, og slike utsalg er preget av kortsiktig tenkning og langsiktige tap for fellesskapet. For Høyre og Frp er det å redusere det statlige eierskapet et mål i seg selv – det handler om ideologi, ikke hva som er best for morgendagens Norge.

Arbeiderpartiet vil ha et aktivt, dynamisk og profesjonelt statlig eierskap som kan gi varige inntekter og sikre en strategisk utvikling av norsk næringsliv. Det statlige eierskapet bidrar til å videreutvikle bedrifter og kompetanse, skape arbeidsplasser, og styrke innovasjonen og konkurransekraften.

Vannkraft

Arbeiderpartiet ønsker at Statkraft fortsatt skal eies av staten. Kraftressursene våre skal vi eie sammen, og inntektene fra vannkraften tilhører det norske folk. Dette var noe framsynte politikere skjønte allerede for over 100 år siden, da vannkraftutbyggingen startet for fullt. Med innføring av konsesjonsplikt for erverv av fallrettigheter og utbygging av større vannfall, sikret man fellesskapets eierskap til kraftressursene og at inntektene skulle gå til samfunnets beste.

Høyre går inn for å delprivatisere Statkraft og å tillate private å bygge kraftledninger til utlandet, noe Arbeiderpartiet er i mot.

Skog

I Norge er det en viktig verdi at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. Fortsatt statlig eierskap av skog sikrer våre felles muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Vi mener også det er lurt at vi har store og profesjonelle skogeiere som Statskog, som etter vårt syn kan spille en viktig rolle i å videreutvikle norsk skognæring. Derfor har vi foreslått å stoppe videre salg av skogen – dessverre uten å få gjennomslag.

Regjeringen ville i utgangspunktet privatisere Statskog, men motstanden ble så stor at de foreløpig har lagt privatiseringen på is. Men sterke krefter i regjeringspartiene vil fortsatt selge skogen, og områdene som er lagt ut for salg, blir stadig større.

Landbruk

Konsesjonsloven i landbruket legger grunnlaget for hva slags type eierskap vi har til jord og skog her i landet, og hva som skal styre dette eierskapet. Denne loven er også under angrep fra regjeringen, som har foreslått endringer som uthuler loven betydelig.

Å rive ned denne grunnmuren i landbrukspolitikken vil svekke grunnlaget for norsk matproduksjon, og åpne opp for at hvem som helst kan kjøpe opp landbrukseiendommer rundt om i landet. En slik liberalisering kan også legge til rette for at matvarekjeder kan sikre seg en rekke store gårdsbruk for å få totalkontroll over matvareproduksjonen. Det gir verken billigere eller sunnere mat.

Fisk

Arbeiderpartiet vil være garantist for at fiskeressursene skal tilhøre fellesskapet. Fiskeflåten skal eies av fiskerne, og nasjonalitetskravet opprettholdes. Derfor sier vi nei til evigvarende kvoter.

Vi vil arbeide for en lønnsom fiskerisektor, både i fangstleddet og i industrien. Men vi må ikke sette oss i en situasjon hvor vi mister kontrollen over fiskeressursene, og hvor kvoter kan havne på utenlandske hender. Fisken er en evigvarende norsk ressurs, og det bør den fortsette å være.

Bygge landet, ikke selge det

I disse spørsmålene går det en dyp og verdimessig skillelinje mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Arbeiderpartiet vil sikre offentlig eierskap og kontroll over våre naturressurser, viktig infrastruktur og strategisk viktige industribedrifter. Vi vil bygge landet – ikke selge det ut.