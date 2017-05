Sist lørdag leverte Skjervøykoret i samarbeid med lokal bandet URO en sjelden levende konsert «Godt og blandet».

Konserten var delt i to deler der første del ble gjennomført av koret og gled over i del to med at koret og bandet URO samspilte før URO fylte lokale med dansemusikk.

Skjervøykoret er stadig i utvikling og er på jakt etter nye former for utøvende kunst. Det er ikke tilfeldig at stedet for konserten ble valgt å ha på baren «Bøteriet» på Hotell Maritim, som forberedte publikum på at det ikke blir en vanlig korkonsert. Og dette stemte! Det var en spennende, artig og humørfylt konsert. Det var også en tematisk konsert der tema var vann. Koret tok publikum med storm på en reise der de lot dem begeistre, både med historiefortelling og sang. Koret forsterket opplevelsen av musikken med innlevelser i sangene ved bruk av skuespillerelementer. De sparte heller ikke på bruk av forskjellige type slagverkinstrumenter.

Repertoaret besto av amerikanske, svenske og irske sanger. Noen sanger var i gospel stil. Stemningen var på topp da de to ganger måtte synge en svensk sang som heter «Styrman Karlsson».

Sammen med bandet URO, bestående av Dag Øyvind Tingstad, Ole Bithammer og Ulf Frantzen skapte de en god publikumsvennlig miks av klassisk og dansemusikk.Utøverne spanderte på flere ekstranummer, men likevel forlot publikum salen sulten. Etter en slik konsert sitter man igjen med et godt smil i munn og man får lyst til å komme tilbake.