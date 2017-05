Forlanger at veien rassikres

Lauksletta Bygdelag ser med fortvilelse at rassikringen av veien mellom Lauksletta ikke realiseres til tross for at den over år har vært prioritert øverst på lista over rassikringsprosjekt i Troms. Vi beklager sterkt hvis denne veistrekningen nå havner på vent fordi den er koplet sammen med fastlandsforbindelsen til Arnøy /Laukøy. Vi beklager også at Skjervøy kommune i vedtak om kommunedelplan ikke valgte det billigste og korteste veialternativ mellom de to bygdene. Vei opp Skardalen fra Lauksundskaret, 1300m tunell gjennom Smeldskaret og videre vei ned til fylkesveien i Arnøyhamn. Dette, alternativ 2 som var det Statens Vegvesenet gikk inn for i deres utredning til kommunedelplan i 2004. Denne veien var da kalkulert til kr 174.6 mill. Alternativet som posisjonen i Skjervøy kommunestyre stemte for, alternativ 4 innebærer 3970m tunell fra Lauksundskaret til Haugen. Dette alternativet var beregnet til kr 299.8mill., og ville i tillegg gjøre denne viktige arbeids og skoleveien mellom de to bygdene 3 km lengre enn alt. 2.

Pendlertrafikken mellom de to bygdene er i dag er større enn noen gang og Slakteriet på Lauksundskaret er helt avhengig av denne veien. Det er meget frustrerende å oppleve at barnefamilier flytter fra Lauksletta når de får barn i skolepliktig alder på grunn av den farlige skoleveien. Dette er unge familier som bygda sårt trenger når man har 60 arbeidsplassen tilknyttet laksenæringen. Lauksletta Bygdelag forlanger at man nå rassikrer veien mellom Lauksletta og Arnøyhamn, og vi ber om at man går for det alternativet som gir kortest vei og som etter all sannsynlighet fortsatt har nært på halve prisen av den tunnelløsning kommunen går for og som har retning 45 grader ute av kurs på målet som er skolen i Arnøyhamn.