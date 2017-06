Tusen takk til alle som har bidratt

Så var det tid for avslutningsfesten for Olderdalen mottak og sommeravslutning av Røde Kors leksehjelp. I går kveld onsdag 14 juni hadde vi en fantastisk kveld ved båthuset i Olderdalen, sammen med lokalbefolkninga, Røde Kors og oss på mottaket.

Siden 2008 har mottaket vært en del av Olderdalen og lokalsamfunnet her. Vi takker igjen for samarbeid med ulike institusjoner, bla skoler, barnehage, sykehjem, helsesenter kulturskolen. Kulturlivet i kommunen har også vært en god samarbeidspartner, takk til Senter for nordlige folk og kulturskolen. Frivilligheten skal ha en stooor takk, OIK, friluftsrådet, DNT, husflidslag, og spesielt takk til Røde kors som har vært fenomenal i samarbeid med oss!! Dere privatpersoner som har blitt kjent med mennesker her på mottaket, takk for at dere har tatt dem med på ting, dere viser varme hjerter!

Så må vi takke oss selv, vi som jobber her på mottaket for ett utrolig godt arbeidsmiljø, som er gull verdt på en arbeidsplass!

Til slutt, takk til alle som har vært våre beboere på mottaket! Dere er ofte fulle av mot og liv, selv om dere (ofte) har en kaotisk og uforutsigbar framtid i møte. Tar av oss hatten for dere hver dag! Større hjerterom, skal en lete lenge etter! Vi har mye å lære av dere!