Et nytt løft for framtidens eldreomsorg

Eldreomsorgen skal gi livskvalitet, trygghet og mestring slik at de eldre kan være sjef i eget liv. Dette krever et løft nå, også fordi det blir mange flere eldre etter hvert som har krav på en fullverdig og god omsorg.



Et nytt løft for fremtidens eldreomsorg

Arbeiderpartiet lanserte mandag en omsorgsplan for eldre i stortingsperioden 2017-2021. Planen består av 16 satsninger for en trygg og moderne eldreomsorg. Sentralt står en ny kvalitetsreform, samt at det settes av en milliard kroner til velferdsteknologi. De ansatte i den offentlige omsorgstjenesten er hovednøkkelen til kvalitetsreformen. Derfor må vi ha fokus på en oppgradering av omsorgen i kommunene. Samspillet mellom brukere, ansatte, det offentlige og frivillig sektor er helt avgjørende. Et nytt løft for fremtidens eldreomsorg må starte nå. Eldrebølgen begynner for alvor på 2020-tallet. Økningen i antall eldre rykker nærmere allerede i neste stortingsperiode. Vi trenger å legge grunnlaget for en omsorg som er bedre og som bærer når antall 80-åringer dobles. Arbeiderpartiets omsorgsplan retter seg inn mot tre områder:En «hjemmereform» med vekt på hjemmetjenester, velferdsteknologi og boformer som gjør det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger.En «kvalitetsreform» for å sikre kvalitet for alle eldre i alle kommuner.En «aktivitetsreform» med vekt på aktivitet, livsglede og opplevelser for eldre.

Trygg og moderne omsorg



Omsorgsplanen er fremtidsrettet og skal ivareta livskvaliteten og tryggheten både for eldre, familie og pårørende. Eldre er ikke en ensartet gruppe, men vil som mennesker flest være sjef i eget liv. Derfor legger planen stor vekt på at eldre kan bo trygt hjemme i egen bolig.



Helt avgjørende er de ansatte og deres kompetanse. Derfor vil Arbeiderpartiet ansette flere, sørge for at flere har hele, faste stillinger og investere mer i de ansattes kompetanse. I dag kan kvaliteten variere mellom kommunene. Det kan vi ikke tillate. Alle eldre skal få gode tjenester uansett hvor de bor. Svaret på det er en kvalitetsreform. Vi mener at kvaliteten i eldreomsorgen må måles bedre enn i dag. Det skal avdekke dårlig kvalitet og hjelpe kommuner til forbedring fra egne innsatsteam. Et sentralt element er en milliard kroner som Arbeiderpartiet vil bruke i neste stortingsperiode til en ny velferdsteknologi-ordning som skal gjøre det raskere og enklere for kommuner å ta i bruk nye løsninger. Dette er viktig for de eldre og for de ansatte. Målet er å øke tempoet i overgangen til framtidens eldreomsorg. Norge og nordmenn er blant de fremste til å ta i bruk moderne teknologi. Det er et fortrinn vi må utnytte.



God og kvalitetsfull omsorg er helt avhengig av en god kommuneøkonomi. Derfor vil Arbeiderpartiet øke kommunenes inntekter.

«Kjærlighetsgaranti» og nye boformer



To satsninger mener vi i Arbeiderpartiet at særlig både eldre og deres familier raskt vil merke. Vi vil innføre en «kjærlighetsgaranti», for å sikre at ektepar og samboere kan få bo sammen på sykehjem. Eldre som har delt lange liv skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon. Det er ikke bare god omsorg, men også trivsel og hjelp i det å kunne være til for hverandre. Arbeiderpartiet ønsker også å prøve ut nye ordninger for å gi bedre livskvalitet for eldre. Vi vil etablere studentboliger i tilknytning til sykehjem- og omsorgsboliger hvor studenter kan leie rimelig hybel mot å delta i sosiale aktiviteter med beboere. Vi er nødt til å tenke nytt. Dette er noe vi har sett er blitt gjort i andre land, og noe som kan bidra til å gjøre fremtidens eldreomsorg enda bedre.



Eldreløftet til Arbeiderpartiet vil koste, men som parti står vi klare til å betale - fordi vi tar andre valg enn de borgerlige partiene Høyre og FrP sine skattekutt til de som har mest fra før. Arbeiderpartiet sitt svar som et sosialdemokratisk parti har alltid vært at de store oppgavene løser vi i fellesskap. Eldrepolitikken er ikke noe unntak.