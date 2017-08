E6-debatten i Storslett sentrum

Fredag 07.07 står sjåførlærer T. Karlsen fram i FiN og påpeker dette med trafikksikkerhet, ikke minst for myke trafikanter. Dagens bru er på grunn av sin bredde en naturlig bremsekloss for storbiltrafikken. Den dagen dette hinderet er borte er det å frykte at farta vik øke gjennom sentrum.

Fra politisk hold og blant annet fra ordfører blir det hevdet at en omlegging av E6 og ny bry vil bli så kostbar at det må opp i Nasjonal Transportplan. Det er mulig dette er korret, men for vanlige dødelige er det et spørsmål som trenger på. Med foreliggende plan er spørsmålet som følger:

Riving av bolighus... Kostnad?

Riving av eks. bru... Kostnad?

Bygging av midlertidig bru... Kostnad?

Bygging av ny bru... Kostnad?

Riving av midlertidig bru... Kostnad?

Og ikke minst ulemer med trafikkavvikling i anleggsperioden.

Alternativet med å flytte E6:

Bygge ny E6-trase... Kostnad?

Bygge ny bru... Kostnad?

Og ikke minst kan trafikkavvikling gå nærmest uhindret.

Dagens bru vil holde i minst 50 år til ved å nedklasse den til for eksempel 6 tonn.

Det er av almenn interesse om det er noen som kan komme med pålitelige tall på disse kostnadsspørsmålene.