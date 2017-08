leserbrev

Musikkvideoen til bloggeren og artisten Sophie Elise Isachsen "All your friends", som ble publisert på Youtube på søndag har mottatt mange grove kommentarer av rasistisk art. Jeg synes det er helt motbydelig at videoen blir møtt med så mye hat. Jeg blir både skuffet og fortvilet over holdningene som kommer frem i kommentarfeltet. Det er ikke i tråd med norske verdier å hetse folk på grunn av hudfarge.





og fanger det nordnorske på en god måte, noe som mye heller burde tatt fokuset framfor hvilken hudfarge skuespilleren på videoen har. Det er rett og slett fullstendig uakseptabelt at mennesker blir utsatt for slike holdninger i 2017.At noen gjør noe. Når en artist som tilogmed kommer fra samme plass som Justisminister Per Willy Amundsen blir utsatt for denne type kommentarer og hets, forventer jeg at at førstekandidaten til Troms FrP og Justisminister Amundsen tar full avstand. Det er på tide at regjeringsmedlemmene tar et ordentlig oppgjør med de holdningene som sprer seg i samfunnet i stedet for å bygge opp under dem.