Det er viktig at alle bruker stemmeretten sin!

leserbrev

Allerede fra 10. august kunne du være med å bestemme hvem som skal styre landet de neste fire årene og avgjøre hvem som skal styre på Sametinget. Det kan være lurt å forhåndsstemme for eksempel hvis du har praktiske utfordringer med å stemme på valgdagen, er på reise eller opptatt med andre ting. Tidligere var det nok mange som var på reise under valget, som forhåndsstemte. Men hvis du for eksempel jobber i en annen kommune enn der du bor og er usikker på om tiden strekker til på valgdagen, da bør du vurdere å benytte muligheten til å forhåndsstemme.

Forhåndsstemming har blitt mer populært de siste årene, en grunn er at kommunene legger bedre til rette for forhåndsstemming. Dermed er det blitt lettere og mer tilgjengelig for innbyggerne. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, uavhengig av hvor du bor. Det er en fordel, men ikke nødvendig å ta med valgkortet. Men husk legitimasjon! Etter fredag 8. september kan du kun stemme der du var folkeregistrert bosatt per 30. juni i år.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Den enkelte kommune forteller deg hvordan eller kan du gå inn på valg.no og finne informasjon om dette.

For å kunne stemme ved sametingsvalg må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Du kan skrive seg inn i valgmanntallet når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017.

Hadde jeg vært det minste i tvil om jeg ville rekke å bruke stemmeretten min på valgdagen, så ville jeg ha forhåndsstemt. Enhver stemme teller. Bruk stemmeretten din du også og vær med på å bestemme hvem som skal styre landet og bestemme på Sametinget de neste fire årene!