Mange milliarder minus til skole, barnehage og eldreomsorg

leserbrev

Det er det eneste vi kan være sikre på dersom vi følger Høyres plan om å kutte skattene med nye 7.5 milliarder til Norges formuende, er at de mangler milliarder av kroner til skole, barnehage og eldreomsorg.

At Høyre, FrP, og de rikeste vil kvitte seg med formuesskatten er gammelt nytt. Under Jens Stoltenbergs tid fikk vi stadig høre at formuesskatten gjorde at det ikke ble skapt arbeidsplasser i Norge. Det stemte ikke. Fasit etter 8 år var at det ble skapt 270.000 arbeidsplasser i privat sektor. Erna Solbergs regjering har i hele sin periode lagt til rette for at det har blitt skapt like mange arbeidsplasser totalt som det som ble skapt årlig under Arbeiderpartiets forrige regjering.

Allikevel har hun insistert på å bruke flere milliarder årlig på å gi skattekutt til Norges rikeste. En satsning hun selv måtte innrømme på Dagsrevyen at ikke hadde gitt flere arbeidsplasser. De rikeste i Norge har fått 160 ganger mer i kutt enn vanlige folk. Nå går hun og Høyre altså til valg på å kutte ytterligere 7.5 milliarder i disse skattene. Det er det samme vi trenger til 7.800 politifolk som kan trygge landet eller 12.000 hjelpepleiere til å jobbe i omsorgssektoren.

Høyre må ha ganske sterke ideologiske skylapper på for å fortsette å bruke så mye penger på et tiltak du selv og de fleste skatteeksperter har sagt ikke fungerer etter intensjonen. Høyres politikk gir økte forskjeller og skaper ulikhet.

Det eneste som kan forklare dette er at høyre er mer følsomme for hva egne sponsorer mener, enn hva for eksempel Finansdepartementet mener. Høyres påstand om at formuesskatt er et særnorsk fenomen blitt stemplet som feil av pressens felles faktasjekk. Det eneste som er sært i Norsk sammenheng er at Høyre mener det er greit at noen av Norges rikeste ikke betaler skatt.

Arbeiderpartiet mener det er velferd – skole og omsorg – som er viktigst. Ikke mer til de som har mest. Alle må bidra etter evne. Det er gammelt budskap, men det er godt. Det er tross alt det som har skapt dette ganske unike samfunnet vi har her helt nord i verden.

Arbeiderpartiet vil støtte og stimulere næringslivet på mange måter. Vår historie viser at vi har lyttet til næringslivet og redusert selskapsskatten, redusert satsene i formueskatten og verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler. I sum bidrar til økt norsk verdiskapning og flere arbeidsplasser. All forskning viser at en ensidig tro på kutt i formueskatten ikke skaper flere jobber.

Hvis velferd er viktigst må vi alle bidra.