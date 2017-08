leserbrev

Veier og jernbane -Et stortingsvalg for bedre samferdsel i nord

Valgdebatten er for lengst i gang. Så langt har lederne i AP og H hatt fokus på Bergen og Oslo. Igjen. I skrivende stund er pågår 1 hel uke i Arendal. Debatten handler om helse, eldreomsorg, skole, utdanning, forskning og utvikling, reiseliv og forsvar.

Viktige politikkområder for hele landet, og her mener de kanskje hele landet. Også vår landsdel. Det skulle bare mangle. Vi betaler det selv med mangfold. Dermed blir det mer og mer viktig å sende politikerne våre til Oslo. Vi må delta i debattene om pengebruken. Men mest av alt trenger vi politikere som gjør som deres kollegaer i sør: Jobber for sin region og sine kommuner. Noen få er modig og gjør det. Andre har visst fått munnkurv.

Forventet begrunnelse

Her nord gjelder det fortsatt samferdsel. Bedre veier og jernbane. Bygd for fremtidig utvikling for å bruke samme argumentet som i sør fra NSB’s spede begynnelse. Tross lite folk den gangen. Selvsagt er utvikling begrunnelsen for videreføring av Nord-Norgebanen og. Det er den begrunnelsen vi forventer at dere som vil inn på stortinget må få fram. Ikke bort-snakking om folketall eller kostnader. Denne banen blir dessuten lønnsom etter NTB’s prognoser. Og at dere søker maktposisjoner, f. eks innenfor området samferdsel.

Utgått på dato

Etter å ha fulgt og stemt på AP i 15-16 decennier, så kan det bli annerledes i år. Denne gang går stemmen til det partiet med de lederne som ikke lenger godtar dagens samferdselspolitikk. Som våger å stå frem og kalle den for skammelig, bakstreversk og et nasjonaløkonomisk sløseri i milliardklassen. Som til og med noen i nord har lært seg utenatt. Denne primitive argumentasjonen er for lengst utgått på dato for vår landsdel. Det partiet ved deres ledere som ser dette faktum, og gir byråkratene marsjordre, vil få stemmene ved årets valg.

Ventetiden er over

Konklusjonen må bli at ventetiden er over. Nå er vi hakke lei av å bli ført bak lyset. Ikke mer konsekvensutredning, men politisk garanti for at ditt parti vil vedta planlegging av og videreføring av en moderne jernbane i kommende planperiode og bygging i neste. Og tar med et like gammelt regionalt veiprosjekt i kommende NVVP, Riksvei 91 «Ullsfjorforbindelsen», som den riksveien den alltid har vært mellom E8 og E6, og som vanlig er ellers i landet. Og oppgradering av fylkesveiene i nord.

Vi er mange som vil følge med i debatten frem til valgdagen. I år er det tid for å stemme for egen landsdel. For veier og jernbane. En påminnelse: Det er bare 4 år til neste valg.