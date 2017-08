Skattekutt eller velferd?

leserbrev

En av de viktige skillelinjene i valgkampen handler om hvordan vi skal bruke fellesskapets midler. Høyre og FrP vil prioritere skattekutt. Arbeiderpartiet vil bruke fellesskapets penger på elever og lærere, de som blir syke og de som trenger omsorg.

Formuesskatten gir oss om lag 13 milliarder i inntekter til felleskassa. Det er det samme vi trenger til 7.800 politifolk som kan trygge landet eller 12.000 hjelpepleiere til å jobbe i omsorgssektoren. Den enkle sannheten er at skattekutt koster. Pengene må dekkes inn et sted.

Gir ikke nye jobber

Når Erna Solberg insisterer på å bruke flere milliarder årlig på å gi skattekutt til Norges rikeste, gjør hun det på tross av at hun på Dagsrevyen måtte innrømme at det så langt ikke har gitt flere arbeidsplasser. Det skal godt gjøres å finne en skatteekspert, til og med i Siv Jensens finansdepartement, som mener kutt i formuesskatten øker verdiskapinga eller gir jobbvekst.

Arbeiderpartiet vil støtte og stimulere næringslivet på andre måter. Vår historie viser at vi har lyttet til næringslivet og redusert selskapsskatten, og investert i kompetanse som bedriftene trenger. I sum bidrar det mer til økt norsk verdiskapning og flere arbeidsplasser.

Under Jens Stoltenbergs regjeringstid tid fikk vi stadig høre at formuesskatten førte til at det ikke ble skapt arbeidsplasser i Norge. Men fasiten etter åtte år med rødgrønn regjering var at det ble skapt 270.000 arbeidsplasser i privat sektor. Det er tall Erna Solberg bare kan drømme om. Hun har i hele sin periode klart å skape like mange arbeidsplasser totalt som det ble skapt hvert eneste år under Arbeiderpartiets forrige regjering.

Øker forskjellene

De rikeste i Norge har med Høyre og FrP fått 160 ganger mer i skattekutt enn vanlige folk . Når Høyre går til valg på å kutte ytterligere 7.5 milliarder bare i formuesskatten, er det en oppskrift på større forskjeller mellom folk.

Formueskatten er den eneste skatten som gjør at mange av Norges rikeste bidrar til det norske felleskapet. Fjernes den skapes det mange nye nullskatteytere. Det svekker legitimiteten til skattesystemet, og dermed viljen til å betale skatt for resten av befolkningen. For Ap er det selvsagt at alle skal bidra i spleiselaget, særlig de som har mest.

Et bedre alternativ

Det finnes ingen gratis lunsj. Å kutte skatter koster også. Om det er 7.5 milliarder, eller opp mot 50 milliarder som FrP ønsker, blir det mindre igjen til vår felles velferd.

De neste årene kan vi ikke både kutte skatter og tappe oljefondet, slik denne regjeringa har gjort. Vi må prioritere det som er viktigst.

Arbeiderpartiet mener det er velferd – skole og omsorg - vi bør satse mest på. Ikke mer til de som har mest. Alle må bidra etter evne. Det er gammelt budskap, men det er godt. Det er tross alt det som har skapt dette ganske unike samfunnet vi har her helt nord i verden.

Det er viktigere med flere lærere til barna våre og at de syke får hjelp når de trenger det, enn å bruke penger på nye, store skattekutt.