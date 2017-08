Trygg omsorg og raskere behandling med Høyre

leserbrev

Økonomien i Norge fortsetter å ta seg opp. Landet har vært gjennom en langvarig, vanskelig nedgangsperiode fra oljeprisen stupte i 2014. Men nå er økonomien på vei oppover med en vekst som er den sterkeste på mer enn fem år. Arbeidsledigheten har stabilisert seg og sysselsettingen er igjen økende. Høyres politikk har virket, det være seg skattepolitikk, gründerpolitikk, konjunkturpolitikk og pengepolitikk.

Regjeringen, med Høyre i spissen, har lagt et godt grunnlag for videreutvikling av vårt velferdssamfunn. Et samfunn som skal gi trygg omsorg og raskere behandling for de som trenger det. Ventetidene ved sykehusene er redusert, flere får behandling innenfor tidsfristene, og behandlingstiden skal ytterligere ned.

Både private, offentlige, frivillige og ideelle

Kvalitet i tjenestene og valgfrihet i tilbudet av tjenester er nøkkelord for Høyres helsepolitikk. Private, frivillige, ideelle og det offentlige må jobbe sammen for et best mulig helsetilbud, men det offentlige skal ha hovedansvaret. Høyre ønsker at flere skal kunne bo hjemme lenger og leve et aktivt og selvstendig liv med tilpassede tjenester.

Høyre har forsterket de økonomiske virkemidler til kompetansehevning og utbygging av sykehjem og omsorgsboliger. Selv om mye er gjort er jobben vår ikke ferdig. Det er fortsatt et økende behov for sykehjemsplasser. Kommunene selv har beregnet at vi trenger 22.000 nye plasser innen 2030, og behovet varierer stort mellom de forskjellige kommuner. Regjeringen har sørget for at staten nå tar halve regningen når kommunene skal bygge sykehjem.

Regjeringen starter nå arbeidet med en reform som skal forhindre at eldreomsorgen svikter på de viktigste områdene som sunn og god mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Det er avgjørende med sammenheng i tjenestene. Målet er å få til en bedre hverdag for de eldre og deres pårørende i siste del av livet.

Hverdagsrehabilitering

Høyre mener flere kommuner må satse på hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig innsats rettet mot mestring av daglige aktiviteter i den enkeltes hjem og nærmiljø. Høyre vil sikre at hverdagsrehabilitering blir en integrert del av pleie- og omsorgstilbudet i alle kommuner.

Valget står nå mellom en Høyreledet regjering som fortsetter å kutte ventetider og helsekøer, og vil gi den enkelte rett til å velge et tilbud som passer for seg, i stedet for en regjering som vil ta vekk valgfriheten slik at den enkelte må tilpasse seg systemet.

Høyres stortingsprogram for kommende periode inneholder mange elementer som vil styrke den allerede positive utviklingen i vårt land. I valgkampen vil Høyre snakke om hva vi vil oppnå i neste stortingsperiode. Konkrete tiltak for ytterligere å legge til rette for å sikre muligheter for alle til å delta i samfunnet. En politikk basert på kunnskap, tillit og respekt for enkeltmennesket.