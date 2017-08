Sjøsamenes rett til å fiske – tiden er inne!

leserbrev

Tidligere i år kom rapporten fra NHRI (Norges Nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter), om sjøsamenes rett til fiske. Det å få stadfestet nok en gang at staten ikke har fulgt opp sine forpliktelser, var en viktig bekreftelse, og må være en bra vitamininnsprøytning for å kjempe videre for å få på plass Smithutvalgets innstilling.

Det kan ikke for noen lengre herske tvil om retten til fiske er basert på sjøsamenes historiske rettigheter til fiske som del av det materielle kulturgrunnlaget, og tilhører alle som bor i et sjøsamisk område. Dette er essensielt for å beskytte og videreutvikle en viktig del av den samiske kulturen. Smithutvalgets forslag til forvaltning av kystfisket som kollektive rettigheter, må anerkjennes og innføres, slik at sjøsamiske fiskere og kystfiskere får en reell medbestemmelsesrett.

Samtidig er vi glad for det tidligere flertallets avgjørelse om å si ja til kystfiskekvoten, noe som selvfølgelig ikke er til noe hinder for å jobbe videre med å få rettighetene stadfestet. Gjennom kystfiskekvoten har flere kunne etablert seg som fiskere, noe som ville vært helt umulig uten denne tilleggskvoten. Vi har fått flere fjordfiskere.

Vi mener også at kystfiskekvoten må økes, det vurderes å utvide ordningen til hele Troms, samtidig som den bør omfatte andre fiskeslag som er kvotebelagt, slik som sei og hyse. Den samiske retten til fiske skal ikke begrenses med kvoter og systemet med omsettelige kvoter avvikles, spesielt innfor den minste fiskeflåten.

Oppdrett inn i lukkede anlegg.

Nordkalottfolket har samme holdning til oppdrett som til annen industri: vi er positive, såfremt det er bærekraft og nullutslipp fra næringen. Hvorfor skal gruve- og oppdrettsnæringen få lov å forurense havet grovt, mens andre næringer kreves nullutslipp? Det henger ikke på greip. Derfor mener vi at all økning i biomasse for oppdrett skal kun tildeles for lukkede anlegg. Eksisterende anlegg skal over en periode på 5 år over i lukkede systemer med tilnærmet nullutslipp. Dette for å kunne verne om samiske områder på en måte som sikrer kultur og naturmiljø.

Turistfiske i sjø:

Vi ser med bekymring på de store ulovlighetene som skjer innenfor turistfisket. Dette må stoppes før det befester seg fullstendig. Turistfiskere må ha en maks kvote å fiske, som er lik kvoten for og føre fisk ut av landet. Rapportering av fangst må skje på lik linje med øvrig fiskeri. Det bør også vurderes å innføre egne fiskeguider, og økt ansvar og rapporteringsplikt for eiere av turistfiskebedrifter. Det må innføres turistfiskekort i sjø, og grensekontrollen med turistfisket må styrkes.