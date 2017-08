La pappa være pappa

leserbrev

Da Høyre- og FrP-regjeringen overtok, krympet fedrekvoten for første gang. Likestillingen var kommet så langt at fedrene uansett ville velge lang permisjon, hevdet Høyre hardnakket før de fjernet fire av fedrenes 14 forbeholdte uker. Til tross for advarsler fra NHO, LO, Virke, Spekter, forskere og opposisjonen.

Resultatet av regjeringens politikk er at fedres tid i permisjon med barna sine har gått kraftig ned. Før kvoten ble kuttet, tok en tredel av norske fedre ut mer enn ti ukers permisjon. Nå viser tallene fra NAV at bare én av ti velger å ta ut mer enn ti uker.



Dette er ikke overraskende for andre enn Høyre og Frp. Regjeringspartienes angrep på fedres selvstendige rettigheter til å være sammen med barna er dårlig nytt for barna, mødrene, fedrene og for samfunnet. Når skjevfordelingen av omsorgsansvaret i hjemmet øker, blir det mindre frihet for kvinner til å velge utdanning og karriere, mens mange fedres frihet til å velge barna sine vil bli utfordret i harde forhandlinger med arbeidsgiver og ektefelle. Summen er et skritt tilbake for norsk likestilling og for barnas mulighet til å få et nært forhold til begge foreldrene allerede fra starten av.

Erna Solberg svarer på de nye tallene med å si at hun er skuffet over norske menn. Er det noen hun bør være skuffet over, er det seg selv og sin egen villede politikk.

Med åpne øyne har hun kuttet i et av de mest treffsikre politiske virkemidlene vi har innført. Den har virket nøyaktig etter hensikten og ført til styrket relasjon mellom far og barn og økt likestilling mellom mor og far både i familien og i yrkeslivet. Svært få norske fedre tok ut permisjon med barna sine før 1993, men da fedrekvoten ble innført under Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet, endret dette seg. Og hver gang Stoltenberg-regjeringen økte fedrekvoten, fra fem til seks til ti til tolv og til slutt til fjorten uker, økte den reelle tiden fedrene var hjemme med barnet sitt.

Men for Høyre og Frp var det irrelevant at tiltaket var en suksess; det passet dårlig sammen med deres ideologi, der valgfrihet på papiret er viktigere enn valgfrihet i praksis. Eller «misforstått frihetsfundamentalisme», som NHO-leder Kristin Skogen Lund kalte det.

Mens Høyre- og FrP setter likestillingspolitikken i revers, vil vi øke likestillingen ved å øke pappakvoten til 14 uker og sørge for en tredeling av permisjonstiden. Vi vil starte vår regjeringstid med å la pappa være pappa.