Mangfold og valgfrihet sikrer skoler i distriktet

Torsdag 31. august har Nordlys et stor oppslag om privatskolen i Hamnvåg i Malangen. Her har bygdefolket overtatt og driver skolen og barnehagen selv. Kommunen ga opp og ville legge ned skolen, men istedenfor å klage på at ungene fikk lengre reisevei har de tatt initiativ selv. De drifter skolen med statsstøtte på 140.000,- pr. elev pr. år, får ingen kommunal støtte og krever ikke skolepenger av foreldrene. Bygdefolket donerer penger til reiser og ekskursjoner for elevene, blant annet til en Islands-tur i løpet av de siste årene. Skolen har en god økonomisk buffer og elevene scorer over gjennomsnittet i kommunen på nasjonale prøver. Dette er en virkelig gla’ historie om privat initiativ, til det beste for et helt lokalsamfunn.

Mange bygder har vært og er utsatt for det samme som Hamnvåg, med nedleggelse av grendeskoler og barnehager, med begrunnelse om at det er for få barn og familier. Det fører til at mange barn har fått lang skolevei, allerede som 1. klassinger, med den konsekvens at mange bygder har blitt mindre attraktiv å bosette seg i for barnefamilier. Heldigvis er det flere lokalsamfunn som har samme engasjement og stå-på-vilje som Hamnvågingene, og dermed sikrer skole- og barnehagetilbudet i bygda si, forhindre fraflytting og sørge for fortsatt attraktive lokalsamfunn for barnefamilier.

Ved dette stortingsvalget står denne muligheten faktisk i fare. Sist vi hadde ei regjering med Ap, Sp og SV opphevet de godkjennelsene til barnehager og skoler drevet av slike ideelle aktører. Her snakker vi om eiere som verken tar ut profitt, investerer pengene i skatteparadiser eller presser de ansatte sine lønns- og pensjonsrettigheter. Vi snakker altså om foreldre, menigheter, bygdelag og andre private, ideelle aktører som kun ønsker å sikre et barnehage- og skoletilbud til egne barn i bygda si.

Med en enda tydeligere debatt om de såkalte «velferdsprofitørene» og de nevnte partiers store iveren etter å få disse ut av alle velferdsområder, vil ødelegge for nødvendig privat initiativ i landet. Det står nesten ikke til troende. Kommer i tillegg Rødt i posisjon på stortinget, vil ikke en rød-grønn regjering ha mulighet til å stå imot. Dette vil ødelegge mange gode skoler i distriktene, øke fraflytting og føre til sentralisering inn til tettsteder ulike plasser i Troms. Det er derfor ikke riktig at Ap, Sp og Sv er garantister for hindre mer sentralisering!

Fremtidig barnehage- og skoletilbud i mange bygder og distrikter er avhengig av privat initiativ. KrF er genuint opptatt av det private, ideelle initiativ, og synes at private skoler som er et pedagogiske eller religiøst alternativ er svært positivt. Det gir foreldre og barna muligheten til å velge, eller en mulighet til å gå i barnehage og på skole på hjemplassen sin. For å klare dette må skolene få statsstøtte som gjør det mulig å drive mindre skoler, blant annet i distriktet i Troms. Om du syns dette er viktig, er du på lag med KrF. Vi jobber for mangfold, valgfrihet og ser verdien av privat initiativ, til det beste for barn og voksne i lokalsamfunnene i Troms!